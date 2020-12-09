На заводе Smart в Амбахе освоят выпуск рамных внедорожников Ineos Grenadier

Источник материала: Tut.by

Компания Ineos Automotive, автомобильное подразделение британского концерна Ineos, объявила о завершении сделки по приобретению завода Daimler во французском Амбахе, известного как Smartville.



Фото: Daimler

Эта производственная площадка, занимающаяся выпуском ситикаров Smart, была открыта в 1997 году. На продажу немцы выставили предприятие еще летом этого года — с «целью оптимизации расходов»: как известно, модели Smart следующего поколения будут выпускать уже в Китае на совместном предприятии с Geely. Британская Ineos Automotive практически сразу же начала переговоры с Mercedes, которые в итоге и привели к сделке, сумма которой, впрочем, не разглашается.



Фото: Ineos Automotive

В конце следующего года Ineos начнет выпуск на французском предприятии рамного внедорожника Grenadier — это машина в духе прежнего Land Rover Defender, разработка которой пока еще не завершена (первоначально для ее производства планировалось возвести новый завод в Уэльсе). При этом, согласно договоренности, Ineos продолжит контрактную сборку нынешних электрических хэтчбеков Smart в Амбахе — по всей видимости, до 2022 года, то есть до тех пор, пока с конвейера не начнут сходить новые электрокары уже китайского производства.