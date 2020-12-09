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Кто-то украл у MSI видеокарт RTX 3090 на $340 тысяч
Источник материала: Onliner
Накануне утром неизвестные
Предполагается, что за кражей стоят «инсайдеры» из MSI, которые вывезли видеокарты, однако подробностей на данный момент нет.
Как
Это происходит примерно так:
Стоит отметить, что геймеры, которые надеялись с помощью RTX 3090 получить идеальную картинку в Cyberpunk 2077, будут расстроены: этот GPU не способен выдать 60 fps на Ultra-настройках в разрешении 4K. Средний показатель — 46 fps при отключенной трассировке лучей.
NVIDIA GeForce RTX 3070, базовая частота 1500 МГц, Turbo-частота 1830 МГц, 5888sp, частота памяти 14000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.9 слота, HDMI, DisplayPort
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Накануне утром неизвестные украли с фабрики MSI в Китае 40 упаковок с топовыми видеокартами NVIDIA RTX 3090. Сумма ущерба предварительно составляет около $340 тыс. С учетом...
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