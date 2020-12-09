Кто-то украл у MSI видеокарт RTX 3090 на $340 тысяч

Источник материала: Onliner

Накануне утром неизвестные украли с фабрики MSI в Китае 40 упаковок с топовыми видеокартами NVIDIA RTX 3090. Сумма ущерба предварительно составляет около $340 тыс. С учетом существующего дефицита неизвестные могут неплохо заработать: сейчас подобные и менее производительные видеоускорители нередко продаются по ценам, значительно превышающим «рекомендованные».

Предполагается, что за кражей стоят «инсайдеры» из MSI, которые вывезли видеокарты, однако подробностей на данный момент нет.

Как напоминает The Verge, в Великобритании воры используют более опасную тактику: на легковых автомобилях они пристраиваются за грузовиками и на ходу обчищают их. По данным The Times, в этом году было совершено 27 подобных краж.

Это происходит примерно так:

Стоит отметить, что геймеры, которые надеялись с помощью RTX 3090 получить идеальную картинку в Cyberpunk 2077, будут расстроены: этот GPU не способен выдать 60 fps на Ultra-настройках в разрешении 4K. Средний показатель — 46 fps при отключенной трассировке лучей.