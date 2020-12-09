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Мобильный гид для туристов создадут в Гродно

09.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Теперь вся важная информация для туриста – в собственном телефоне! Мобильный гид для путешественников запустят в Гродно.

В одном ресурсе – карты, исторические места, информация про объекты культуры, торговли, общепита, гостиницы и хостелы. Приложение работает он- и офлайн. Причем даже без интернета пользователю откроется до 80% функций.

Мобильный гид рассчитан на всех путешественников, доступны три языка - русский, польский и английский.

Напомним, зарубежные гости могут посещать Гродно без визы.

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Теги: Гродно
 
 
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Теперь вся важная информация для туриста – в собственном телефоне! Мобильный гид для путешественников запустят в Гродно. В одном ресурсе – карты, исторические...
 
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