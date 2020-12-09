Мобильный гид для туристов создадут в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

Теперь вся важная информация для туриста – в собственном телефоне! Мобильный гид для путешественников запустят в Гродно.

В одном ресурсе – карты, исторические места, информация про объекты культуры, торговли, общепита, гостиницы и хостелы. Приложение работает он- и офлайн. Причем даже без интернета пользователю откроется до 80% функций.

Мобильный гид рассчитан на всех путешественников, доступны три языка - русский, польский и английский.

Напомним, зарубежные гости могут посещать Гродно без визы.

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