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Принц Гарри и Меган Маркл подали документы на учреждение своей премии
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри Меган Маркл собираются учредить свою премию – супружеская чета уже подала необходимые документы. Об этом
Проживающие в США герцог и герцогиня Сассекские хотят внести свой вклад в культурное наследие планеты. Согласно их планам, награды через их премию смогут получить частные лица, компании и фирмы за успехи в благотворительности, образовании, литературе, науке, расовой справедливости, гендерном равенстве, охране природы, расширении прав и возможностей молодежи, в сфере физического и психического здоровья.
Получившие премию будут награждаться из фонда герцогов.
Фото Legion-Media
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Принц Гарри Меган Маркл собираются учредить свою премию – супружеская чета уже подала необходимые документы. Об этом передает The Sun. Проживающие в США герцог и...
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