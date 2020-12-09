Принц Гарри и Меган Маркл подали документы на учреждение своей премии

Источник материала: ОНТ

Принц Гарри Меган Маркл собираются учредить свою премию – супружеская чета уже подала необходимые документы. Об этом передает The Sun.

Проживающие в США герцог и герцогиня Сассекские хотят внести свой вклад в культурное наследие планеты. Согласно их планам, награды через их премию смогут получить частные лица, компании и фирмы за успехи в благотворительности, образовании, литературе, науке, расовой справедливости, гендерном равенстве, охране природы, расширении прав и возможностей молодежи, в сфере физического и психического здоровья.

Получившие премию будут награждаться из фонда герцогов.

Фото Legion-Media

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