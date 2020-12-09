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Доска почёта появилась в БНТУ

09.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доска почёта появилась в БНТУ

Путь длиною в 100 лет. Белорусский национальный технический университет отмечает вековой юбилей. Накануне имена лучших студентов и преподавателей появились на доске почета.

Для университета – это традиция новая. На ней имена тех, кто отличился в научной, образовательной, культурной и даже спортивной жизни БНТУ. Всего – 64 фамилии. Почетные места на стенде поровну разделили работники и студенты вуза. Расположилась доска почета в главном корпусе университета.

Георгий Вершина, первый проректор Белорусского национального технического университета: «Здесь есть и обыкновенные маляры, столяры. Здесь есть профессоры, известнейшие на всю страну. Это люди, которые внесли в наш университет самый значительный вклад и посвятили свою жизнь Белорусскому национальному техническому университету. Что касается молодежи, эта та молодежь, которая сердцем выбрала БНТУ».

БНТУ – это ведущий технический университет страны. Знания в альма-матер получают более 30 тысяч студентов, а его выпускники трудятся на знаковых объектах страны. Праздничные события к юбилею вуза пройдут до конца недели. Финальный аккорд – завтра.

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Путь длиною в 100 лет. Белорусский национальный технический университет отмечает вековой юбилей. Накануне имена лучших студентов и преподавателей появились на...
 
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