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Доска почёта появилась в БНТУ
Источник материала: ОНТ
Путь длиною в 100 лет. Белорусский национальный технический университет отмечает вековой юбилей. Накануне имена лучших студентов и преподавателей появились на доске почета.
Для университета – это традиция новая. На ней имена тех, кто отличился в научной, образовательной, культурной и даже спортивной жизни БНТУ. Всего – 64 фамилии. Почетные места на стенде поровну разделили работники и студенты вуза. Расположилась доска почета в главном корпусе университета.
БНТУ – это ведущий технический университет страны. Знания в альма-матер получают более 30 тысяч студентов, а его выпускники трудятся на знаковых объектах страны. Праздничные события к юбилею вуза пройдут до конца недели. Финальный аккорд – завтра.
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Путь длиною в 100 лет. Белорусский национальный технический университет отмечает вековой юбилей. Накануне имена лучших студентов и преподавателей появились на...
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