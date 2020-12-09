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Профсоюзы на «Гродно Азоте»: работники массово переходят из официального в независимый

09.12.2020 10:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Многие работники «Гродно Азота» выходят из официального «Белхимпрофсоюза», а также пополняют состав независимого профсоюза.

Профсоюзы на «Гродно Азоте»: работники массово переходят из официального в независимый

Как пишет «ГП», число рабочих, состоящих в «Белхимпрофсоюзе», который относится к ФПБ, за последние месяцы сократилось. Если сравнивать с началом этого года, то по состоянию на 1 ноября профсоюз покинули 940 сотрудников.

Председатель профкома Андрей Рожинский признался, что «не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства».

В то же время, в независимом профсоюзе «Гродно Азот» участников стало больше. По словам председателя первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Андрея Ханевича, еще в начале августа в профсоюзе состояло порядка 20 человек, на данный момент их насчитывается более 400.

 
Теги: Гродно
 
 
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Многие работники «Гродно Азота» выходят из официального «Белхимпрофсоюза», а также пополняют состав независимого профсоюза.
 
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