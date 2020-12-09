Латушко: «В ближайшее время мы узнаем о расширении санкционных списков ЕС»

Источник материала: Салiдарнасць

Чем грозит белорусским властям новый документ Евросоюза?

Вступил в силу Новый режим глобальных санкций ЕС за нарушение прав человека. Его текст опубликован в официальном журнале Евросоюза.

Документ представляет свод механизмов, согласно которым на территории ЕС можно будет ввести точечные санкции за ряд преступлений.

— Действие распространяется на преступления, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности, насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование, свободу совести, — говорится в документе.

Также санкции будут вводить за пытки, торговлю людьми, внесудебную расправу и убийства, похищение людей и их незаконное удержание.

В документе сказано, что его действие распространяется на всю территорию ЕС, в том числе, на ее воздушное пространство.

— Решение предусматривает замораживание активов и экономических ресурсов несущих ответственность за серьезное нарушение прав человека, запрещает их передачу в распоряжение физлиц и юрлиц, учреждений или организаций, … Государства-члены ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через территорию физических лиц, внесенных в санкционный список, — обозначено в документе.

«Народное антикризисное управление» (НАУ) под руководством Павла Латушко считает, что документ создаст солидную правовую основу для комплексных санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц, виновных в масштабных нарушениях прав человека в Беларуси.

— Если проанализировать перечень преступлений, за совершение которых можно наказать санкциями, то действия нынешнего белорусского режима подпадают, как минимум, под 9 из 12 категорий, указанных в документе. В том числе геноцид, преступления против человечности, пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее его достоинство обращение или наказание, убийства, принудительные исчезновения, произвольные аресты и задержания, а также массовые и систематические нарушения прав на свободу собраний и ассоциации, на свободу мнения, на свободу религии, — поясняет Павел Латушко.

За рамками претензий к режиму Лукашенко остались преступления, связанные с рабством, торговлей людьми и массовым сексуальным насилием, — проанализировали эксперты НАУ.

Ограничительные меры, которые предусматривают санкции, будут применяться как к физическим, так и юридическим лицам, которые «оказывают финансовую, техническую или материальную помощь, связанную с совершением преступлений, указанных в ст. 2, в том числе путем планирования, указаний, сотрудничества, подготовки, содействия и поощрения таких преступлений», и которые поддерживают иные деловые связи с виновными.

— Пособникам нелегитимного режима в Беларуси, грубо нарушающего права человека, следует иметь ввиду, что на новом этапе упрощается процедура включения виновных в санкционные списки. Теперь для этого требуется единогласное решение Совета ЕС по предложению одного государства-члена ЕС или Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, — обращает внимание Павел Латушко.

«Народное антикризисное управление» полагает, что механизм станет эффективным инструментом для поддержки белорусского народа в его ежедневной борьбе за демократию.

— ЕС будет активно использовать новый правовой механизм введения ограничительных мер против Лукашенко и его окружения. В ближайшее время мы узнаем о расширении санкционных списков, — отметили в НАУ.