Кредит или рассрочка. Что выгоднее?

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как в Беларуси работают кредиты и рассрочки



Кредиты

В Беларуси кредитование построено по классическим международным стандартам.

Клиент получает в банке, или ином кредитном учреждении оговоренную сумму.

Через определенный период времени заемщик начинает погашать кредит. Обычно это ежемесячный возврат заранее известной части от суммы кредита.

За пользование заемными средствами банк (или иное кредитное учреждение) взимаем с клиента плату. Эта плата тоже определена заранее и обычно рассчитывается от непогашенной суммы.

Потому при досрочном погашении кредита проценты пересчитываются в сторону уменьшения.

Кроме банковских кредитов в Беларуси также можно получить займы у микрофинансовых организаций (МФО). Эти займы работают примерно также, как кредиты банков. Только проценты обычно значительно выше, а сроки погашения значительно меньше.

Фото: Myfin.by

Рассрочки продавцов

Некоторые продавцы дают покупателям собственную рассрочку. Здесь схема еще проще кредитной:

Покупатель выбирает какой-либо продукт и заявляет продавцу, что желает купить его в рассрочку.

Продавец и покупатель подписывают договор на покупку в рассрочку товара/услуги. В договоре прописывают сумму, сроки полного погашения и порядок расчета.

Проценты по рассрочке не начисляются. Покупатель частями выплачивает продавцу первоначальную сумму. И все.

Рассрочки магазинов, как правило, короче кредитов – чаще 1-2, реже 3 месяца. Практически всегда нужно сделать значительный первый взнос – обычно 30-50% от общей цены.

Карты рассрочки

Карты рассрочки: Халва , Черепаха и другие, на самом деле являются кредитными картами.

Только проценты здесь платят продавцы, с которыми рассчитались этими картами. Однако эти затраты они чаще всего включают в цену товара.

На клиента за пользование деньгами ложится символическая сумма в доли процента.

Сроки расчета по картам рассрочки назначают продавцы, часто – 2-3 месяца, иногда до года и более.

Фото: Myfin.by

Потому в назначенный период погашения карта рассрочки является для клиента фактической рассрочкой.

Недоплаченная продавцу сумма погашается равными платежами.

При досрочном погашении ничего не пересчитывается.

Добавим еще, что карты рассрочки имеют некоторое преимущества перед рассрочкой от продавца. А именно:

Свою рассрочку продавец может дать или не дать, в зависимости от доверия к клиенту и других факторов.

Карта рассрочки – это уже одобренный беспроцентный кредит, т.е. покупка заранее гарантирована.

Есть ли у рассрочки недостатки?

На первый взгляд выходит, что рассрочка безусловно выгодней кредита. Но на практике все сложнее:

Покупка в рассрочку часто лишает покупателя права на скидки и многие акции. Это естественно, потому что для продавца и скидка, и подарок, и покупка в рассрочку (или по карте рассрочки) это потеря части выгоды. Еще один минус – товары в рассрочку практически всегда продаются по более высокой цене.

Фото: Myfin.by

Суммировать потери продавцы обычно не готовы. Потому покупателю приходится выбирать – либо скидка, либо рассрочка. При покупке в кредит продавец потерь не несет и, соответственно, не отказывает клиенту в других выгодах.

Но лучше рассматривать все это на практике.

Считаем выгоду

Выберем на портале 21vek.by три товара продающихся со скидкой и рассчитаем их покупку тремя разными способами: с полной оплатой за счет банковского кредита на 3 месяца; по собственной рассрочке магазина и с расчетом картой рассрочки.

Кредитов будет тоже три: «Ваши деньги» от СтатусБанка; «Быстрые деньги» от Белинвестбанка и «Кредит наличными «Лоукост» от Paritetbank. Все эти кредиты можно получить наличными на 3 месяца, в том числе на небольшие суммы.

Для расчета выберем три товара продающихся со скидкой:

Холодильник с морозильником LG DoorCоoling+ GA-B509CLWL.

Монитор LG 27MP89HM-S.

Планшет Huawei MatePad T 8 2/32GB LTE / KOB2-L09.

Ради большей наглядности сравним все варианты приобретения товаров с покупкой по минимальной цене со скидкой без всяких переплат.

«Ваши деньги» «Быстрые деньги» «Кредит наличными «Лоукост»

Рассрочка магазина(3 месяца без первого взноса) Карта рассрочки Название товара Холодильник с морозильником LG DoorCоoling+ GA-B509CLWL Полная цена 1 655,00 руб. Цена со скидкой 1 414,13 руб. Расчет кредита от суммы 1410 руб. на 3 мес

Полная сумма к выплате 1464,39 руб. 1468,75 руб. 1490,64 руб. 1485,18 руб. 1 655,00 руб. Переплата относительно минимальной цены 3,55% 3,86% 5,41% 5,02% 17,03% Название товара Монитор LG 27MP89HM-S Полная цена 888 руб. Цена со скидкой 759 руб. Расчет кредита от суммы – 760 руб. Полная сумма к выплате 789,32 руб. 791,67 руб. 803,47 руб. 797,13 руб. 888,00 руб. Переплата относительно минимальной цены 4,00% 4,30% 5,86% 5,02% 14,53% Название товара Монитор LG 27MP89HM-S Полная цена 449,00 руб. Цена со скидкой 359,00 руб. Расчет кредита от суммы – 360 руб. Полная сумма к выплате 373,89 руб. 375 руб. 380,59 руб. 377,04 руб. 449,00 Переплата относительно минимальной цены 4,15% 4,46% 6,01% 5,03% 25,07% Ставка по кредиту, в годовых % от 23% 25% от 32% Эффективная ставка, в годовых % 30,861% 33,333% 45,755%

Что в итоге?

Полученные результаты не согласуются с общими представлениями о сравнительной выгоде рассрочек и кредитов.

Самыми дорогими оказались покупки по картам рассрочки. Но если бы скидки не применялись, то эти покупки оказались бы самыми выгодными.

Покупки в кредит со скидкой и по рассрочке магазина имеют почти одинаковую выгоду. Хотя средняя ставка по потребительским кредитам сейчас стремится к 30% годовых, фактическая переплата за 3 месяца оказывается сравнительно невысокой.

Здесь можно дать только один обоснованный практический совет – каждую покупку лучше рассчитывать индивидуально с учетом всех значимых факторов.