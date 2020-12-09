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Кредит или рассрочка. Что выгоднее?

09.12.2020 10:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как в Беларуси работают кредиты и рассрочки

Кредиты

В Беларуси кредитование построено по классическим международным стандартам.

  • Клиент получает в банке, или ином кредитном учреждении оговоренную сумму.
  • Через определенный период времени заемщик начинает погашать кредит. Обычно это ежемесячный возврат заранее известной части от суммы кредита.
  • За пользование заемными средствами банк (или иное кредитное учреждение) взимаем с клиента плату. Эта плата тоже определена заранее и обычно рассчитывается от непогашенной суммы.
  • Потому при досрочном погашении кредита проценты пересчитываются в сторону уменьшения.

Кроме банковских кредитов в Беларуси также можно получить займы у микрофинансовых организаций (МФО). Эти займы работают примерно также, как кредиты банков. Только проценты обычно значительно выше, а сроки погашения значительно меньше.

Фото: Myfin.by

Рассрочки продавцов

Некоторые продавцы дают покупателям собственную рассрочку. Здесь схема еще проще кредитной:

  • Покупатель выбирает какой-либо продукт и заявляет продавцу, что желает купить его в рассрочку.
  • Продавец и покупатель подписывают договор на покупку в рассрочку товара/услуги. В договоре прописывают сумму, сроки полного погашения и порядок расчета.
  • Проценты по рассрочке не начисляются. Покупатель частями выплачивает продавцу первоначальную сумму. И все.

Рассрочки магазинов, как правило, короче кредитов – чаще 1-2, реже 3 месяца. Практически всегда нужно сделать значительный первый взнос – обычно 30-50% от общей цены.

Карты рассрочки

Карты рассрочки: Халва, Черепаха и другие, на самом деле являются кредитными картами.

  • Только проценты здесь платят продавцы, с которыми рассчитались этими картами. Однако эти затраты они чаще всего включают в цену товара.
  • На клиента за пользование деньгами ложится символическая сумма в доли процента.
  • Сроки расчета по картам рассрочки назначают продавцы, часто – 2-3 месяца, иногда до года и более.
Фото: Myfin.by

Потому в назначенный период погашения карта рассрочки является для клиента фактической рассрочкой.

  • Недоплаченная продавцу сумма погашается равными платежами.
  • При досрочном погашении ничего не пересчитывается.

Добавим еще, что карты рассрочки имеют некоторое преимущества перед рассрочкой от продавца. А именно:

  • Свою рассрочку продавец может дать или не дать, в зависимости от доверия к клиенту и других факторов.
  • Карта рассрочки – это уже одобренный беспроцентный кредит, т.е. покупка заранее гарантирована.

Есть ли у рассрочки недостатки?

На первый взгляд выходит, что рассрочка безусловно выгодней кредита. Но на практике все сложнее:

Покупка в рассрочку часто лишает покупателя права на скидки и многие акции. Это естественно, потому что для продавца и скидка, и подарок, и покупка в рассрочку (или по карте рассрочки) это потеря части выгоды. Еще один минус – товары в рассрочку практически всегда продаются по более высокой цене.

Фото: Myfin.by

Суммировать потери продавцы обычно не готовы. Потому покупателю приходится выбирать – либо скидка, либо рассрочка. При покупке в кредит продавец потерь не несет и, соответственно, не отказывает клиенту в других выгодах.

Но лучше рассматривать все это на практике.

Считаем выгоду

Выберем на портале 21vek.by три товара продающихся со скидкой и рассчитаем их покупку тремя разными способами: с полной оплатой за счет банковского кредита на 3 месяца; по собственной рассрочке магазина и с расчетом картой рассрочки.

Кредитов будет тоже три: «Ваши деньги» от СтатусБанка; «Быстрые деньги» от Белинвестбанка и «Кредит наличными «Лоукост» от Paritetbank. Все эти кредиты можно получить наличными на 3 месяца, в том числе на небольшие суммы.

Для расчета выберем три товара продающихся со скидкой:

  • Холодильник с морозильником LG DoorCоoling+ GA-B509CLWL.
  • Монитор LG 27MP89HM-S.
  • Планшет Huawei MatePad T 8 2/32GB LTE / KOB2-L09.

Ради большей наглядности сравним все варианты приобретения товаров с покупкой по минимальной цене со скидкой без всяких переплат.

«Ваши деньги» «Быстрые деньги» «Кредит наличными «Лоукост»
 Рассрочка магазина(3 месяца без первого взноса) Карта рассрочки
Название товара Холодильник с морозильником LG DoorCоoling+ GA-B509CLWL
Полная цена 1 655,00 руб.
Цена со скидкой 1 414,13 руб.
Расчет кредита от суммы 1410 руб. на 3 мес
Полная сумма к выплате 1464,39 руб. 1468,75 руб. 1490,64 руб. 1485,18 руб. 1 655,00 руб.
Переплата относительно минимальной цены 3,55% 3,86% 5,41% 5,02% 17,03%
Название товара Монитор LG 27MP89HM-S
Полная цена 888 руб.
Цена со скидкой 759 руб.
Расчет кредита от суммы – 760 руб.
Полная сумма к выплате 789,32 руб. 791,67 руб. 803,47 руб. 797,13 руб. 888,00 руб.
Переплата относительно минимальной цены 4,00% 4,30% 5,86% 5,02% 14,53%
Название товара Монитор LG 27MP89HM-S
Полная цена 449,00 руб.
Цена со скидкой 359,00 руб.
Расчет кредита от суммы – 360 руб.
Полная сумма к выплате 373,89 руб. 375 руб. 380,59 руб. 377,04 руб. 449,00
Переплата относительно минимальной цены 4,15% 4,46% 6,01% 5,03% 25,07%
Ставка по кредиту, в годовых % от 23% 25% от 32%
Эффективная ставка, в годовых % 30,861% 33,333% 45,755%

Что в итоге?

Полученные результаты не согласуются с общими представлениями о сравнительной выгоде рассрочек и кредитов.

  • Самыми дорогими оказались покупки по картам рассрочки. Но если бы скидки не применялись, то эти покупки оказались бы самыми выгодными.
  • Покупки в кредит со скидкой и по рассрочке магазина имеют почти одинаковую выгоду. Хотя средняя ставка по потребительским кредитам сейчас стремится к 30% годовых, фактическая переплата за 3 месяца оказывается сравнительно невысокой.

Здесь можно дать только один обоснованный практический совет – каждую покупку лучше рассчитывать индивидуально с учетом всех значимых факторов.

Текст: Игорь Смирнов
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Сейчас, на волне праздничных и тревожных ожиданий, особенно хочется потратить больше, чем есть в кошельке. Здесь возникает неизбежный выбор между кредитом и...
 
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