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Очередной круизный лайнер с 2 тыс. пассажиров стал на карантин в Сингапуре
Источник материала: АФН
Около 2000 пассажиров лайнера Quantum of the Seas круизной компании Royal Caribbean International помещены на карантин в своих каютах после того, как на борту выявлен первый случай COVID-19.
Судно на сутки раньше ожидаемого вернулось в порт Сингапура после трехдневного плавания. Оператор Quantum of the Seas подчеркнул, что тесты членов экипажа и пассажиров, контактировавших с заболевшим, показали отрицательные результаты, передает DW.
Пандемия оказала серьезное давление на компании туристической отрасли во всем мире. Сингапур в начале декабря в целях поддержки туризма запустил круизы, отправиться в которые могут только резиденты города-государства.
Плавание проходит в прибрежных водах, судно после выхода из порта не заходит в другие гавани. Пассажиры проходят обязательное тестирование перед отплытием и обязаны соблюдать правила социального дистанцирования.
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Около 2000 пассажиров лайнера Quantum of the Seas круизной компании Royal Caribbean International помещены на карантин в своих каютах после того, как на борту выявлен первый случай COVID-19.
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