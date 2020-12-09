Очередной круизный лайнер с 2 тыс. пассажиров стал на карантин в Сингапуре

Источник материала: АФН

Около 2000 пассажиров лайнера Quantum of the Seas круизной компании Royal Caribbean International помещены на карантин в своих каютах после того, как на борту выявлен первый случай COVID-19.

Судно на сутки раньше ожидаемого вернулось в порт Сингапура после трехдневного плавания. Оператор Quantum of the Seas подчеркнул, что тесты членов экипажа и пассажиров, контактировавших с заболевшим, показали отрицательные результаты, передает DW.

Пандемия оказала серьезное давление на компании туристической отрасли во всем мире. Сингапур в начале декабря в целях поддержки туризма запустил круизы, отправиться в которые могут только резиденты города-государства.

Плавание проходит в прибрежных водах, судно после выхода из порта не заходит в другие гавани. Пассажиры проходят обязательное тестирование перед отплытием и обязаны соблюдать правила социального дистанцирования.