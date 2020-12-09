Беларусь по скорости интернета - на 125 месте из 190 стран









Об этом свидетельствуют данные рейтинга Speedtest Global Index.





Добиться снижения в рейтинге скорости мобильного интернета Беларуси удалось путем перманентного его отключения. В итоге средняя его скорость в стране 14.64 Мбит/с. Показатель домашнего интернета — 67,37 Мбит/с сохранил за Беларусью в рейтинге 57 место.





За последние 12 месяцев скорость мобильного интернета в мире при скачивании данных выросла на 19 Мбит/сек до показателя 39,8 Мбит/сек, стационарного – на 17,8 Мбит/сек до 87,4 Мбит/сек.





В топ-5 стран с самой высокой скоростью мобильного интернета входят: Южная Корея, ОАЭ, Китай, Катар и Австралия.





Топ-5 стран по скорости стационарного интернета: Сингапур, Гонконг, Румыния, Швейцария и Таиланд.



