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Беларусбанк: некоторые операции в ЕРИП утром 10 декабря будут недоступны

09.12.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые услуги ОАО "АСБ Беларусбанк" будут недоступны утром 10 декабря, сообщили в пресс-службе банка.



"В период с 7:30 по 9:00 10.12.2020 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка. На время проведения указанных работ сервисы банка по погашению кредитов через ЕРИП, пополнения счетов через ЕРИП и оплата платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и т.п.) будут недоступны", - говорится в сообщении.

Банк приносит извинения своим клиентам за временные неудобства.
 
 
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Некоторые услуги ОАО "АСБ Беларусбанк" будут недоступны утром 10 декабря, сообщили в пресс-службе банка.
 
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