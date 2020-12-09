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Беларусбанк: некоторые операции в ЕРИП утром 10 декабря будут недоступны
Источник материала: Партизан
Некоторые услуги ОАО "АСБ Беларусбанк" будут недоступны утром 10 декабря, сообщили в пресс-службе банка.
"В период с 7:30 по 9:00 10.12.2020 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка. На время проведения указанных работ сервисы банка по погашению кредитов через ЕРИП, пополнения счетов через ЕРИП и оплата платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и т.п.) будут недоступны", - говорится в сообщении.
Банк приносит извинения своим клиентам за временные неудобства.
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Некоторые услуги ОАО "АСБ Беларусбанк" будут недоступны утром 10 декабря, сообщили в пресс-службе банка.
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