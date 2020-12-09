Беларусбанк: некоторые операции в ЕРИП утром 10 декабря будут недоступны









"В период с 7:30 по 9:00 10.12.2020 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка. На время проведения указанных работ сервисы банка по погашению кредитов через ЕРИП, пополнения счетов через ЕРИП и оплата платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и т.п.) будут недоступны", - говорится в сообщении.





Банк приносит извинения своим клиентам за временные неудобства.