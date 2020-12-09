|
На «Гродно Азот» работники массово переходят из официального профсоюза в независимый
Источник материала: Хартия'97
На «Гродно Азот» работники массово переходят из официального профсоюза в независимый
Из провластного профсоюза ушли сразу 940 сотрудников..
Многие работники «Гродно Азота» выходят из официального «Белхимпрофсоюза», а также пополняют состав независимого профсоюза.
Как пишет
Председатель профкома Андрей Рожинский признался, что «не совсем радужная ситуация складывается с динамикой членства».
В то же время, в независимом профсоюзе «Гродно Азот» участников стало больше. По словам председателя первички Белорусского независимого профсоюза на «Гродно Азот» Андрея Ханевича, еще в начале августа в профсоюзе состояло порядка 20 человек, на данный момент их насчитывается более 400.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из провластного профсоюза ушли сразу 940 сотрудников..
|
Свежие газеты
Архив (Разное)