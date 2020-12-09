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Ученые: Большие панды знают особый способ защиты от холода

09.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Большие панды знают особый способ защиты от холода

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  • 9.12.2020, 9:20
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Ученые: Большие панды знают особый способ защиты от холода
Фото: Depositphotos

На открытие исследователей подтолкнуло странное поведение животных.

О своем открытии ученые рассказали на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет «Вокруг света».

Исследователи и раньше замечали, что панды выбирают для этих целей свежий конский помет. Но объяснили такое поведение бамбуковых медведей лишь недавно.

Ученые установили инфракрасные камеры в горах Циньлин, где водятся большие панды. За год камеры запечатлели 38 эпизодов, когда панды валялись в конских экскрементах. Все эти случаи происходили при температуре воздуха ниже 15 °C.

Причем, выбираемому медведями конскому навозу было не больше 10 дней. Как оказалось, в свежем помете, в отличии от более старого, присутствуют два соединения: бета-кариофиллен и оксид кариофиллена.

Исследователи предположили, что именно они влияют на тепловые ощущения больших панд. Ученые провели лабораторный эксперимент. Они обработали одну группу мышей названными соединениями, а другую группу – физиологическим раствором. В результате оказалось, что первая группа мышей лучше переносила низкие температуры.

Затем исследователи обнаружили, что на молекулярном уровне эти два соединения напрямую связаны с терморегуляцией у панд. Вещества помогают этим медведям не чувствовать холода.

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На открытие исследователей подтолкнуло странное поведение животных.
 
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