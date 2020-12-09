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В Украине строят техно-рай для миллиардеров. Вот почему выгодно перевезти ИТ-компанию в UNIT.City
09.12.2020 10:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Какие ИТ-компании сегодня ждут в Украине и что дает участие в Diia City? В чем преференции для резидентов инновационного парка UNIT.City? И чем еще интересна Украина как страна для релокации бизнеса? Об этом и многом другом рассказали украинские эксперты во время
Релокация по всем правилам: законопроекты Diia City и особенности оформления документов
— Я расскажу о юридических и правовых особенностях, которые сегодня существуют в Украине в отношении ИТ-бизнеса. Это несколько отдельное направление ведения деятельности, и для тех, кто собирается в нашу страну переехать, эти особенности стоит знать.
Что такое ИТ-бизнес в Украине сегодня:
Создано отдельное Министерство Цифровой Трансформации Украины, которое занимается глобальным проектом
Задача проекта — обеспечить максимально комфортные условия для ведения ИТ-бизнеса в Украине, подкрепив их соответствующими законопроектами. Законопроекты уже
Важно понимать, что Diia City — это не физическое место пребывания ИТ-компаний. Это некое облако, объединяющее компании в сфере, которые имеют преференции по вопросам коммуникации с государством. Для Diia City действует принцип экстерриториальности: входящие в него компании могут находиться в разных локациях.
Чтобы переехать в Украину и вести тут ИТ-бизнес, не надо соответствовать никаким критериям. Можно релоцировать компанию сюда, в том виде, в котором вы хотите ее видеть, а потом подвести ее под критерии резидентства Diia City, если в этом возникнет необходимость.
Ключевые положения законопроектов Diia City
После вступления в силу законопроекта для резидентов Diia City ожидаются следующие налоги:
Налоги на работу:
Налоги для компании и ее участников:
Условия для стимулирования инвестирования:
Особенности взаимодействия с государством:
Требования к резиденту Diia City
Для того чтобы к компании применялись все перечисленные выше налоговые преференции, она должна стать резидентом Diia City. Основные требования для получения статуса резидента:
Вопросом рассмотрения заявок на попадание в резидентство Diia City будет заниматься центральный орган исполнительной власти по этому направлению — Министерство Цифровой Трансформации Украины.
Как релоцировать бизнес в Украину
Чтобы жить и работать в Украине, нужно легализовать свое пребывание в стране (в соответствии с действующим
Легализация пребывания через ООО
Регистрация «полного цикла» с вопросами назначения директора, получения разрешения на трудоустройство и ВНЖ занимает до 2 месяцев.
Легализация пребывания в виде ФЛП
К чему нужно быть готовым при релокации
Расскажу о некоторых нюансах, с которыми могут столкнуться иностранцы при релокации и оформлении документов:
Смарт-город: живешь в месте, которое тебе нравится, и рядом — работаешь
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Что такое UNIT.City сегодня:
Обустройство парка сейчас завершено только на 10%. Он находится в строительстве порядка 4 лет, завершение запланировано на 2025 год. При 100% готовности он сможет предложить до 15 000 рабочих мест и вместить до 30 000 человек суммарно.
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Мы предполагаем, что в будущем автомобили не будут столь востребованы. Скорее всего, люди будут пользоваться каким-то другим видом транспорта (электросамокатами, например). Поэтому уже сейчас весь паркинг находится под землей, а территория UNIT.City в будущем станет полностью пешеходной.
Условия аренды офисов
В UNIT.City есть несколько видов сдаваемых в аренду офисов. Самый доступный вариант — место в коворкинге «Chasopys.UNIT». Второй, более привычный вариант, называется «клубный офис» (для коллективов до 20 человек). Его цена будет варьироваться от $ 250−300 до $ 500 в зависимости от типа офиса и локации на человека за месяц (плюс НДС 20%).
Причем это уже отдельный полностью ваш офис, со своими электронными пропусками, кондиционером и т.д. И сдается он на условиях all in (все включено): уборка, кофе-чай, вода, безопасность, коммуналка, мелкий ремонт и т.д.
Для больших компаний, которые готовы снимать офисы от 200 м2, рассчитывается своя цена. Это уже классическая аренда triple net: базовая ставка, опекс (операционные расходы), коэффициент общих площадей. Тут все очень индивидуально, цены могут варьироваться в широком диапазоне. Самый максимальный вариант — свое офисное здание под ключ, от 10 000 м2.
Продажа коммерческой недвижимости в UNIT.City не предусмотрена, только аренда.
Жилье для сотрудников UNIT.City
Жилые дома — часть концепции UNIT.City, город в городе. Он называется UNIT. Home, это отдельное строительство, которое как раз сейчас происходит. UNIT. Home — это именно жилая недвижимость — квартиры, которые каждый желающий может приобрести в собственность. Многие наши резиденты рассматривают покупку квартиры здесь, потому что это удобно: ты живешь в месте, которое тебе нравится, и рядом — работаешь.
Надо понимать, что будет и вся необходимая инфраструктура: медицинский кластер, торговые операторы, образовательные объекты. Первые этажи UNIT. Home будут сделаны в классической концепции жилых кварталов: в них будет расположена коммерческая недвижимость под открытие кафе, небольших торговых площадей, аптек и прочих объектов.
Об экосистеме UNIT.City сегодня
— Сейчас многим ИТ-компаниям уже неинтересно просто находиться в офисах и по отдельности заниматься своими делами. Мы прекрасно видим, что именно объединяясь, создавая совместные продукты, находящиеся на пересечении разных отраслей и технологий, есть шанс создать что-то уникальное, новое.
Поэтому в UNIT.City уже сейчас работает много разных компаний: технологические, финансовые, сервисные и т.д. Но при этом для развития им всем нужны: маркетологи, юристы, бухгалтеры, рекрутеры и т.д. Поэтому все составляющие экосистемы для того, чтобы ИТ-компания развивалась, есть в UNIT.City.
И это огромное, быстрорастущее комьюнити людей.Кроме Киева, есть также обучающий кластер Unity в Харькове и небольшой парк Unity во Львове. И эти парки тоже будут коллаборировать, тем самым мы объединим центр, восток и запад страны.
Экосистема UNIT.City сегодня — это:
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Лаборатория быстрого прототипирования (FabLab Fabricator). Туда можно прийти с идеей любого физического продукта, и вам помогут его создать. Доступна печать на 3D-принтерах, на бумаге, керамике и тканях, лазерная резка, фрезеровка на ЧПУ-станках — то есть любая идея физического продукта может быть воплощена здесь хотя бы в виде модели.
Лаборатория виртуальной и дополненной реальности. Разработка приложений и моделирование в VR/AR, съемка 360-градусного видео.
BlockchainLab — компания занимается консалтингом и исследованиями в области технологии блокчейн и криптовалют.
Для наших резидентов действуют различные программы:
Огромное внимание в экосистеме уделяется обучению. Например, UCODE IT Academy, которая разрабатывает программы для ИТ-специалистов. Это уникальная школа, которая работает 24/7, где нет преподавателей, нет теоретического материала, все проходит онлайн и все геймифицировано (у каждого студента есть свой персонаж, которым они выполняют задания). Академия занимает три этажа-кластера, оборудованных компьютерами iMAC.
Обучение базируется на двух важных принципах:
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Если ученик уже разобрался с каким-либо вопросом или дисциплиной — он может стать ментором и консультировать другого студента.
Таким образом мы прокачиваем не только hard-скиллы, но и soft-скиллы резидентов парка.В год на территории UNIT.City проводят более 500 ивентов.
Часть из них проходит в двух высокотехнологичных залах, на 150 и на 400 человек.
Диапазон мероприятий широк:
Отдельно отмечу Learning expeditions. Это трехдневная программа для международных компаний, которые хотят зайти на рынок Украины, но сомневаются. Эта программа разрабатывается под потребности каждой отдельной компании.
В рамках Learning expeditions компанию встречают в аэропорту и дальше сопровождают по всему пути следования. Проводят по цепочке всех вопросов, которые ее интересуют: встречи с юристами, бухгалтерами, рекрутерами, потенциальными партнерами — все ради того, чтобы можно было понять, как здесь работать, познакомиться с рынком, узнать все подробности.
Также на территории парка регулярно проводят оздоровительно-«объединяющие» активности:
И с точки зрения географического расположения, и с точки зрения интересов инвесторов Украина — это страна возможностей. А UNIT.City — своеобразная точка входа на украинскую ИТ-сцену. Сюда можно приехать, пожить, прочувствовать атмосферу большого комьюнити. Поэтому мы хотим сказать всем: «Добро пожаловать!»
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Какие ИТ-компании сегодня ждут в Украине и что дает участие в Diia City? В чем преференции для резидентов инновационного парка UNIT.City? И чем еще интересна Украина как...
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