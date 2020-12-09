В Украине строят техно-рай для миллиардеров. Вот почему выгодно перевезти ИТ-компанию в UNIT.City

Источник материала: ProBusiness



Фото: unit.city

Какие ИТ-компании сегодня ждут в Украине и что дает участие в Diia City? В чем преференции для резидентов инновационного парка UNIT.City? И чем еще интересна Украина как страна для релокации бизнеса? Об этом и многом другом рассказали украинские эксперты во время вебинара , проведенного совместно с порталом «Про бизнес». Приводим основные выдержки из их выступлений.

Релокация по всем правилам: законопроекты Diia City и особенности оформления документов

— Я расскажу о юридических и правовых особенностях, которые сегодня существуют в Украине в отношении ИТ-бизнеса. Это несколько отдельное направление ведения деятельности, и для тех, кто собирается в нашу страну переехать, эти особенности стоит знать.

Олег Шевцов

Управляющий советник украинской компании «Александров IT Lawyers», участник рабочей группу при Министерстве Цифровой Трансформации Украины.

Что такое ИТ-бизнес в Украине сегодня:

Более 4000 компаний

Их суммарный доход в 2019 году превысил $ 5 млрд

Основные потребители услуг из Украины — ЕС, Канада и США.

Создано отдельное Министерство Цифровой Трансформации Украины, которое занимается глобальным проектом Diia City (подробнее об этом мы писали здесь . — Прим. «Про бизнес»).

Задача проекта — обеспечить максимально комфортные условия для ведения ИТ-бизнеса в Украине, подкрепив их соответствующими законопроектами. Законопроекты уже внесены в парламент и, ориентировочно, должны быть рассмотрены до конца 2020 года, а вступить в силу — через три месяца после их утверждения, в 2021 году.

Важно понимать, что Diia City — это не физическое место пребывания ИТ-компаний. Это некое облако, объединяющее компании в сфере, которые имеют преференции по вопросам коммуникации с государством. Для Diia City действует принцип экстерриториальности: входящие в него компании могут находиться в разных локациях.

Чтобы переехать в Украину и вести тут ИТ-бизнес, не надо соответствовать никаким критериям. Можно релоцировать компанию сюда, в том виде, в котором вы хотите ее видеть, а потом подвести ее под критерии резидентства Diia City, если в этом возникнет необходимость.

Ключевые положения законопроектов Diia City

После вступления в силу законопроекта для резидентов Diia City ожидаются следующие налоги:

Налоги на работу:

5% — налоги на доходы физических лиц (НДФЛ) (вместо действующей ставки в 18%)

22% от минимальной заработной платы — единый социальный взнос за работника (ЕСВ), общая ставка по всей стране (аналог белорусского ФСЗН, который составляет 34%)

1,5% (от начисленной заработной платы) — военный сбор.

Налоги для компании и ее участников:

9% — на выведенный капитал (при распределении дивидендов)

0% (на выведенный капитал) — если дивиденды физлица не распределялись более 2 лет.

Условия для стимулирования инвестирования:

0% — налоговая ставка при продаже долей в стартапах, если владели ею более чем 1 год

Налоговая скидка (с НДФЛ) на сумму инвестиций в украинский стартап.



Фото: ukurier.gov.ua

Особенности взаимодействия с государством:

Создание отдельного подразделения в налоговой, которое будет заниматься обслуживанием исключительно ИТ-бизнеса: консультировать, помогать на первых этапах (в т.ч. с регистрацией), брать на себя выполнение рутинных задач

Личный кабинет на сайте Diia City с широким функционалом (подпись, идентификация, регистрация, доступы к государственным сервисам и т.д.). Эта возможность у бизнеса есть уже сейчас

Дополнительная защита для бизнеса (проверки государственными органами и досудебное расследование в уголовных делах — только по специальным разрешениям генпрокуратуры.

Требования к резиденту Diia City

Для того чтобы к компании применялись все перечисленные выше налоговые преференции, она должна стать резидентом Diia City. Основные требования для получения статуса резидента:

Компания зарегистрирована в Украине + деятельность компании должна быть исключительно из ИТ-индустрии (специальные КВЭДы). Среднемесячное вознаграждение сотрудников — $ 1400. Не менее 9 сотрудников. Доход от профильной деятельности — не менее 90%.

Вопросом рассмотрения заявок на попадание в резидентство Diia City будет заниматься центральный орган исполнительной власти по этому направлению — Министерство Цифровой Трансформации Украины.

Какие юрлица будут считаться ИТ-компаниями? Для определения статуса ИТ-компаний в Украине разработаны отдельные КВЭДы — классификаторы видов экономической деятельности. Они уже существуют и прописаны в законопроекте, но еще не утверждены.

Как релоцировать бизнес в Украину

Чтобы жить и работать в Украине, нужно легализовать свое пребывание в стране (в соответствии с действующим законодательством ). Два самых простых варианта для этого:

Регистрация в Украине Общества с ограниченной ответственностью (ООО)

Регистрация в качестве физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Легализация пребывания через ООО

Учреждение ООО. Его можно создавать даже с одним участником. Им может быть даже иностранное физическое лицо, ограничений нет. Но есть нюансы по директору (см. ниже). Срок оформления ООО — 3−5 рабочих дней. Получение разрешения на трудоустройство для каждого сотрудника. Получение вида на временное жительство (если надо пребывать в Украине более 90 дней). Занимает до 30 дней. Для белорусов этот процесс проходит быстрее, потому что им не нужно получать визу класса D. Оформление директора. ООО не может быть зарегистрировано с иностранным директором, нужен либо гражданин Украины, либо человек с видом на жительство и разрешением на трудоустройство в Украине. Директором может быть только физлицо. Учредителем может быть физическое лицо либо юридическое лицо. Оформление налоговых номеров работникам (иностранным).

Регистрация «полного цикла» с вопросами назначения директора, получения разрешения на трудоустройство и ВНЖ занимает до 2 месяцев.

На минимальный размер уставного фонда ограничений нет. Тут вопрос, скорее, бизнес-реалий. Есть контрагенты, которые смотрят на уставный капитал перед заключением договоров. Если он у вас $ 2 млн — это одно, если $ 20 — могут возникнуть вопросы.

Легализация пребывания в виде ФЛП

Заключение договора аренды (подтверждает место проживания. Заключается в простой письменной форме, заверение нотариусом не требуется). Получение налогового номера (выдают за 3−5 рабочих дней, если правильно заполнены документы). Регистрация ФЛП (занимает три дня: сегодня подали заявку, завтра — запись в реестре, послезавтра — выдают выписку из реестра). С этой выпиской уже можно открывать счет в банке и начинать работу.

Оформление всех документов можно проводить дистанционно, по доверенности.

К чему нужно быть готовым при релокации

Расскажу о некоторых нюансах, с которыми могут столкнуться иностранцы при релокации и оформлении документов:

Бюрократия в Украине есть. Но ее уровень не выше, чем в Беларуси, России или Казахстане

При релокации нужно будет подтвердить регистраторам легальность вашего бизнеса в той стране, где он у вас находится сегодня, либо стране, где находится материнская компания. Для сбора подтверждающих документов понадобится дополнительное время



Фото: unsplash.com

Отдельные регистраторы или нотариусы иногда перестраховываются и могут потребовать от компании дополнительные подтверждающие документы вне основного списка, что затянет процедуру. Но такие требования противоречат действующему законодательству Украины, вы не обязаны идти на поводу этих требований

Разрешение на трудоустройство физлиц подается по ходатайству какого-либо юридического лица. То есть вы должны сначала создать в Украине компанию, а потом, уже от лица этой компании, — подать ходатайство на выдачу разрешений на трудоустройство вашим работникам, в том числе и директору, если он иностранец

Компания может физически работать на территории Украины, вообще не имея там сотрудников, кроме директора. К тому же если директор является также и учредителем — ему можно не выплачивать заработную плату (но это должно быть отражено в Уставе предприятия).

Смарт-город: живешь в месте, которое тебе нравится, и рядом — работаешь

— UNIT.City — первый в Украине инновационный парк. Место со своей развитой инфраструктурой и экосистемой, которое создает комфортные условия для работы высокотехнологичных, инновационных и творческих компаний. Концепция UNIT.City состоит из двух частей — это непосредственно смарт-город (место, где вы живете и работаете, обучаетесь, учите своих детей, делаете покупки и т.д.) и его экосистема.

Денис Тучков

Руководитель отдела продаж UNIT.City

Что такое UNIT.City сегодня:

Огромная территория в 25 Га

45 000 квадратных метров офисных площадей

108 компаний-резидентов (15% из них — международные компании)

Более 2500 сотрудников компаний.

Обустройство парка сейчас завершено только на 10%. Он находится в строительстве порядка 4 лет, завершение запланировано на 2025 год. При 100% готовности он сможет предложить до 15 000 рабочих мест и вместить до 30 000 человек суммарно.

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Кадр из презентации Дениса Тучкова

Мы предполагаем, что в будущем автомобили не будут столь востребованы. Скорее всего, люди будут пользоваться каким-то другим видом транспорта (электросамокатами, например). Поэтому уже сейчас весь паркинг находится под землей, а территория UNIT.City в будущем станет полностью пешеходной.

Условия аренды офисов

В UNIT.City есть несколько видов сдаваемых в аренду офисов. Самый доступный вариант — место в коворкинге «Chasopys.UNIT». Второй, более привычный вариант, называется «клубный офис» (для коллективов до 20 человек). Его цена будет варьироваться от $ 250−300 до $ 500 в зависимости от типа офиса и локации на человека за месяц (плюс НДС 20%).

Причем это уже отдельный полностью ваш офис, со своими электронными пропусками, кондиционером и т.д. И сдается он на условиях all in (все включено): уборка, кофе-чай, вода, безопасность, коммуналка, мелкий ремонт и т.д.

Для больших компаний, которые готовы снимать офисы от 200 м2, рассчитывается своя цена. Это уже классическая аренда triple net: базовая ставка, опекс (операционные расходы), коэффициент общих площадей. Тут все очень индивидуально, цены могут варьироваться в широком диапазоне. Самый максимальный вариант — свое офисное здание под ключ, от 10 000 м2.

Продажа коммерческой недвижимости в UNIT.City не предусмотрена, только аренда.

Жилье для сотрудников UNIT.City

Жилые дома — часть концепции UNIT.City, город в городе. Он называется UNIT. Home, это отдельное строительство, которое как раз сейчас происходит. UNIT. Home — это именно жилая недвижимость — квартиры, которые каждый желающий может приобрести в собственность. Многие наши резиденты рассматривают покупку квартиры здесь, потому что это удобно: ты живешь в месте, которое тебе нравится, и рядом — работаешь.

Надо понимать, что будет и вся необходимая инфраструктура: медицинский кластер, торговые операторы, образовательные объекты. Первые этажи UNIT. Home будут сделаны в классической концепции жилых кварталов: в них будет расположена коммерческая недвижимость под открытие кафе, небольших торговых площадей, аптек и прочих объектов.

Об экосистеме UNIT.City сегодня

— Сейчас многим ИТ-компаниям уже неинтересно просто находиться в офисах и по отдельности заниматься своими делами. Мы прекрасно видим, что именно объединяясь, создавая совместные продукты, находящиеся на пересечении разных отраслей и технологий, есть шанс создать что-то уникальное, новое.

Валентина Ракитина

Руководитель департамента экосистемы UNIT.City

Поэтому в UNIT.City уже сейчас работает много разных компаний: технологические, финансовые, сервисные и т.д. Но при этом для развития им всем нужны: маркетологи, юристы, бухгалтеры, рекрутеры и т.д. Поэтому все составляющие экосистемы для того, чтобы ИТ-компания развивалась, есть в UNIT.City.

И это огромное, быстрорастущее комьюнити людей. Кроме Киева, есть также обучающий кластер Unity в Харькове и небольшой парк Unity во Львове. И эти парки тоже будут коллаборировать, тем самым мы объединим центр, восток и запад страны.

Экосистема UNIT.City сегодня — это:

3 фонда

8 акселерационных программ

3 лаборатории.

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Лаборатория быстрого прототипирования (FabLab Fabricator). Туда можно прийти с идеей любого физического продукта, и вам помогут его создать. Доступна печать на 3D-принтерах, на бумаге, керамике и тканях, лазерная резка, фрезеровка на ЧПУ-станках — то есть любая идея физического продукта может быть воплощена здесь хотя бы в виде модели.

Лаборатория виртуальной и дополненной реальности. Разработка приложений и моделирование в VR/AR, съемка 360-градусного видео.

BlockchainLab — компания занимается консалтингом и исследованиями в области технологии блокчейн и криптовалют.

Для наших резидентов действуют различные программы:

UNIT.Perks — облачная сервисная технология, которая помогает экономить. В нее входят различные программы Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Depositphotos и другие, на которые предоставляются либо скидки, либо полностью бесплатный доступ. В год, если использовать все доступные перки, компания может сэкономить до $ 220 тыс.

UNIT.Advice — программа доступа к бизнес-консультациям от наших партнеров. Маркетинг, финансы, пиар, юридические аспекты, бизнес-процессы и т.д. — вас проконсультируют именно специалисты в этой сфере

Lifestyle-перки. Это кафе, бары, рестораны, отели — все, что находится за пределами смарт-города. Когда к вам приезжают партнеры и нужно снять номер в отеле либо сводить их в хороший ресторан — карточка резидента UNIT.City откроет специальные условия

Программа NEST (network, education, startup, technology). Это метафорическое «гнездо» для стартапов, в котором удобно, комфортно, безопасно и результативно. E-residence — для тех, хочет быть в комьюнити, но пока не нуждается в офисе. Это буткэмпы, обучения, менторские программы, нетворкинги и питч-дни.

Огромное внимание в экосистеме уделяется обучению. Например, UCODE IT Academy, которая разрабатывает программы для ИТ-специалистов. Это уникальная школа, которая работает 24/7, где нет преподавателей, нет теоретического материала, все проходит онлайн и все геймифицировано (у каждого студента есть свой персонаж, которым они выполняют задания). Академия занимает три этажа-кластера, оборудованных компьютерами iMAC.

Обучение базируется на двух важных принципах:

Learning by practice — обучение на реальных примерах и кейсах, максимально приближенных к требованиям рынка. Peer-to-peer — во время обучения можно выступать как ментором, так и консультантом.

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Если ученик уже разобрался с каким-либо вопросом или дисциплиной — он может стать ментором и консультировать другого студента.

Таким образом мы прокачиваем не только hard-скиллы, но и soft-скиллы резидентов парка. В год на территории UNIT.City проводят более 500 ивентов.

Часть из них проходит в двух высокотехнологичных залах, на 150 и на 400 человек.

Диапазон мероприятий широк:

Маленькие митапы. Проводим только для резидентов, которые нуждаются в дополнительных знаниях, нетворкинге, либо вдохновении

Большие тематические конференции. Те, что организовываем мы сами, — бесплатны для резидентов. Если у нас арендуют зал и провайдеры делают свою конференцию, то для компаний-резидентов действуют специальные условия и скидки

Программы для стартапов. Часто мы приглашаем экспертов из Кремниевой Долины или Европы, которые приезжают к нам на месяц и «менторят» наши стартапы. Например, в последний приезд три ментора прокачали более 50 стартапов

Корпоративные мероприятия: хакатоны, скаутинг-проекты, вебинары и конференции, акселерационные программы

Для проактивных украинских компаний часто проводим Innovation day, где можно узнать больше об инновациях, вдохновиться, получить необходимые инсайты.





Среди посетителей и участников мероприятий можно увидеть Президента Украины, Джека Ма или Стива Возняка

Отдельно отмечу Learning expeditions. Это трехдневная программа для международных компаний, которые хотят зайти на рынок Украины, но сомневаются. Эта программа разрабатывается под потребности каждой отдельной компании.

В рамках Learning expeditions компанию встречают в аэропорту и дальше сопровождают по всему пути следования. Проводят по цепочке всех вопросов, которые ее интересуют: встречи с юристами, бухгалтерами, рекрутерами, потенциальными партнерами — все ради того, чтобы можно было понять, как здесь работать, познакомиться с рынком, узнать все подробности.

Также на территории парка регулярно проводят оздоровительно-«объединяющие» активности:

Mountain Hiking — когда мы с резидентами ходим в горы на три дня с палатками и живем там

Family day — проводим для родителей с детьми и семейных пар, в эти дни весь UNIT.City наполняется живым детским смехом

Марафоны и спортивные соревнования — повышают командный дух и поддерживают резидентов в хорошей физической форме.

И с точки зрения географического расположения, и с точки зрения интересов инвесторов Украина — это страна возможностей. А UNIT.City — своеобразная точка входа на украинскую ИТ-сцену. Сюда можно приехать, пожить, прочувствовать атмосферу большого комьюнити. Поэтому мы хотим сказать всем: «Добро пожаловать!»

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