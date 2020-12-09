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Фотофакт. Самый большой красно-зеленый флаг в стране слетел с флагштока
09.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня ночью красно-зеленый флаг у Дворца независимости сорвался с флагштока и упал.
Фото Максим Тарналицкий, Онлайнер
Очевидцы сообщают, что утром его обнаружили лежащим возле флагштока на площади Государственного флага (пересечение проспекта Победителей и Орловской), пишет
Вероятно, полотнище могло сорвать ветром.
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Вероятно, его сдуло ветром.
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