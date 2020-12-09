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Гигантские китайские фонари зажглись в столице Эстонии ,,

09.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Несмотря на пандемию, и действующие во всем мире ограничения на проведение рождественских и новогодних мероприятий, организаторы фестиваля смогли создать предпраздничное настроение для жителей эстонской столицы.

По словам самих горожан, люди очень соскучились по таким мероприятиям, им нужны развлечения. Поэтому появление в Таллинне световых инсталляций – большое событие для города, считают они.

Всего под открытым небом представлено более 30 огромных световых фигур, а также организована рождественская ярмарка и резиденция Санта-Клауса.

 
 
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В Таллинне открылся предновогодний Фестиваль гигантских китайских фонарей, который выглядит очень красочно. Подробнее - смотрите в видео
 
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