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Гигантские китайские фонари зажглись в столице Эстонии ,,
09.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Несмотря на пандемию, и действующие во всем мире ограничения на проведение рождественских и новогодних мероприятий, организаторы фестиваля смогли создать предпраздничное настроение для жителей эстонской столицы.
По словам самих горожан, люди очень соскучились по таким мероприятиям, им нужны развлечения. Поэтому появление в Таллинне световых инсталляций – большое событие для города, считают они.
Всего под открытым небом представлено более 30 огромных световых фигур, а также организована рождественская ярмарка и резиденция Санта-Клауса.
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В Таллинне открылся предновогодний Фестиваль гигантских китайских фонарей, который выглядит очень красочно. Подробнее - смотрите в видео
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