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Новое уголовное дело, инциденты с флагами, подорожание проезда. Что происходит в стране 9 декабря
Источник материала: Tut.by
Утро среды в Минске началось с инцидентов с флагами. У Дворца Независимости большой красно-зеленый флаг оказался на земле, его вернули на место через некоторое время. А на Немиге в Свислочи на льду появился рисунок БЧБ-флага. Тем временем в Полоцком районе
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Утро среды в Минске началось с инцидентов с флагами. У Дворца Независимости большой красно-зеленый флаг оказался на земле, его вернули на место через некоторое...
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