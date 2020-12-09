Новое уголовное дело, инциденты с флагами, подорожание проезда. Что происходит в стране 9 декабря

Источник материала: Tut.by

Утро среды в Минске началось с инцидентов с флагами. У Дворца Независимости большой красно-зеленый флаг оказался на земле, его вернули на место через некоторое время. А на Немиге в Свислочи на льду появился рисунок БЧБ-флага. Тем временем в Полоцком районе возбудили уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, возле железнодорожной станции нашли «предмет с признаками самодельного взрывного устройства». А в Минске сегодня подорожал проезд в общественном городском транспорте. О событиях, которые происходят в стране 9 декабря, — в нашем онлайне.