Где и за сколько можно выпустить для подстраховки БЕЛКАРТ, если на самом деле отключат SWIFT

С середины ноября у нас активно обсуждается новость о возможном отключении страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это может быть одной из санкций со стороны Запада. Эксперты и Нацбанк, правда, говорят, что такой риск маловероятен, но если вдруг это случится, то работать полноценном смогут только карточки национальной платежной системы БЕЛКАРТ. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки их сейчас выпускают и на каких условиях.
В таблице указана информация по личным дебетовым картам.
Сейчас карту БЕЛКАРТ можно оформить только в шести белорусских банках (как личную, так и в качестве дополнительной). Бесплатная есть только в Беларусбанке.
Название банка
Описание карты
Стоимость, срок действия
Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ EMV
Картой можно рассчитываться только на территории Беларуси и в интернете (кроме иностранных сайтов).
4 BYN.
Срок действия — 3 года.
Оформление в качестве дополнительной — 3 BYN.
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ с микропроцессором/ БЕЛКАРТ-Maestro
БЕЛКАРТ с микропроцессором можно оформить как персонализированную (7−10 дней изготовления), так и неименную (выдается сразу при наличии заготовок в банке).
Ей можно рассчитываться в сети «Мир» и ее платежных систем-партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.
Бесплатно на 5 лет, дополнительная карта выпускается на срок до 35 месяцев
С БЕЛКАРТ-Maestro можно рассчитываться за границей и в интернете, подключив 3-D Secure.
При оформлении в офисе — 9 BYN, удаленно — 7 BYN. Дополнительная карта стоит 6 BYN.
Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
Подходит только для использования в Беларуси и для расчетов в интернете.
Начисляются баллы (0.2% от суммы) по программе лояльности UP4U. Баллы накапливаются как за сами операции, так и за оформление продуктов в приложении UP. Потом эти бонусы можно обменять в организациях-партнерах. Например, в Lamoda, E-dostavka.by или 21vek.by.
Стоимость — 20 BYN сразу или 1.50 BYN ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
Картой можно рассчитываться в интернете и за границей.
Действует программа лояльности «Моцная картка».
При оформлении в офисе — 7.50 BYN, удаленно — 6 BYN.
Срок действия — 5 лет.
Банк Решение,
БЕЛКАРТ-Maestro «Дудутки»
Кэшбек 1% на все покупки и 2% при оплате товаров и услуг в категории «Туристические достопримечательности и выставки». Также скидка до 10% в музейном комплексе «Дудутки».
Действует программа лояльности «Моцная картка».
Можно рассчитываться в интернете.
Стоимость выпуска — 10 BYN, за обслуживание — 0,99 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.
Цептер Банк,
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ
Картой можно рассчитываться не только в Беларуси, но и на территории России и других стран, поддерживающих обслуживание карт платежной системы «МИР».
Действует программа лояльности «Моцная картка».
Для оформления дополнительной карты нужно обращаться только в банк.
При оформлении в банке, плата за обслуживание — 2 BYN ежемесячно, онлайн — 20 BYN за все время.
Срок действия — 3 года.
Название банка
Описание карты, cтоимость, срок действия
Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ EMV
Картой можно рассчитываться только на территории Беларуси и в интернете (кроме иностранных сайтов).v
4 BYN.
Срок действия — 3 года.
Оформление в качестве дополнительной — 3 BYN.
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ с микропроцессором/ БЕЛКАРТ-Maestro
БЕЛКАРТ с микропроцессором можно оформить как персонализированную (7−10 дней изготовления), так и неименную (выдается сразу при наличии заготовок в банке).
Ей можно рассчитываться в сети «Мир» и ее платежных систем-партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.
Бесплатно на 5 лет, дополнительная карта выпускается на срок до 35 месяцев.
С БЕЛКАРТ-Maestro можно рассчитываться за границей и в интернете, подключив 3-D Secure.
При оформлении в офисе — 9 BYN, удаленно — 7 BYN. Дополнительная карта стоит 6 BYN.
Срок действия — 3 года.
Банк БелВЭБ,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
Подходит только для использования в Беларуси и для расчетов в интернете.
Начисляются баллы (0.2% от суммы) по программе лояльности UP4U. Баллы накапливаются как за сами операции, так и за оформление продуктов в приложении UP. Потом эти бонусы можно обменять в организациях-партнерах. Например, в Lamoda, E-dostavka.by или 21vek.by.
Стоимость — 20 BYN сразу или 1.50 BYN ежемесячно.
Срок действия — 3 года.
Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro
Картой можно рассчитываться в интернете и за границей.
Действует программа лояльности «Моцная картка».
При оформлении в офисе — 7.50 BYN, удаленно — 6 BYN.
Срок действия — 5 лет.
Банк Решение,
БЕЛКАРТ-Maestro «Дудутки»
Кэшбек 1% на все покупки и 2% при оплате товаров и услуг в категории «Туристические достопримечательности и выставки». Также скидка до 10% в музейном комплексе «Дудутки».
Действует программа лояльности «Моцная картка».
Можно рассчитываться в интернете.
Стоимость выпуска — 10 BYN, за обслуживание — 0,99 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.
Цептер Банк,
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ
Картой можно рассчитываться не только в Беларуси, но и на территории России и других стран, поддерживающих обслуживание карт платежной системы «МИР».
Действует программа лояльности «Моцная картка».
Для оформления дополнительной карты нужно обращаться только в банк.
При оформлении в банке, плата за обслуживание — 2 BYN ежемесячно, онлайн — 20 BYN за все время.