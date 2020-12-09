Где и за сколько можно выпустить для подстраховки БЕЛКАРТ, если на самом деле отключат SWIFT

Источник материала: Tut.by

С середины ноября у нас активно обсуждается новость о возможном отключении страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это может быть одной из санкций со стороны Запада. Эксперты и Нацбанк, правда, говорят, что такой риск маловероятен, но если вдруг это случится, то работать полноценном смогут только карточки национальной платежной системы БЕЛКАРТ. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки их сейчас выпускают и на каких условиях.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблице указана информация по личным дебетовым картам.

Сейчас карту БЕЛКАРТ можно оформить только в шести белорусских банках (как личную, так и в качестве дополнительной). Бесплатная есть только в Беларусбанке .

Название банка Описание карты Стоимость, срок действия Белагропромбанк,

БЕЛКАРТ EMV Картой можно рассчитываться только на территории Беларуси и в интернете (кроме иностранных сайтов). 4 BYN. Срок действия — 3 года. Оформление в качестве дополнительной — 3 BYN. Беларусбанк,

БЕЛКАРТ с микропроцессором/ БЕЛКАРТ-Maestro БЕЛКАРТ с микропроцессором можно оформить как персонализированную (7−10 дней изготовления), так и неименную (выдается сразу при наличии заготовок в банке). Ей можно рассчитываться в сети «Мир» и ее платежных систем-партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Бесплатно на 5 лет, дополнительная карта выпускается на срок до 35 месяцев С БЕЛКАРТ-Maestro можно рассчитываться за границей и в интернете, подключив 3-D Secure. При оформлении в офисе — 9 BYN, удаленно — 7 BYN. Дополнительная карта стоит 6 BYN. Срок действия — 3 года. Банк БелВЭБ,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Подходит только для использования в Беларуси и для расчетов в интернете. Начисляются баллы (0.2% от суммы) по программе лояльности UP4U. Баллы накапливаются как за сами операции, так и за оформление продуктов в приложении UP. Потом эти бонусы можно обменять в организациях-партнерах. Например, в Lamoda, E-dostavka.by или 21vek.by. Стоимость — 20 BYN сразу или 1.50 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года. Белинвестбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Картой можно рассчитываться в интернете и за границей. Действует программа лояльности «Моцная картка». При оформлении в офисе — 7.50 BYN, удаленно — 6 BYN. Срок действия — 5 лет. Банк Решение,

БЕЛКАРТ-Maestro «Дудутки» Кэшбек 1% на все покупки и 2% при оплате товаров и услуг в категории «Туристические достопримечательности и выставки». Также скидка до 10% в музейном комплексе «Дудутки». Действует программа лояльности «Моцная картка». Можно рассчитываться в интернете. Стоимость выпуска — 10 BYN, за обслуживание — 0,99 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года. Цептер Банк,

БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ Картой можно рассчитываться не только в Беларуси, но и на территории России и других стран, поддерживающих обслуживание карт платежной системы «МИР». Действует программа лояльности «Моцная картка». Для оформления дополнительной карты нужно обращаться только в банк. При оформлении в банке, плата за обслуживание — 2 BYN ежемесячно, онлайн — 20 BYN за все время. Срок действия — 3 года.

Название банка Описание карты, cтоимость, срок действия Белагропромбанк,

БЕЛКАРТ EMV Картой можно рассчитываться только на территории Беларуси и в интернете (кроме иностранных сайтов).v 4 BYN. Срок действия — 3 года. Оформление в качестве дополнительной — 3 BYN. Беларусбанк,

БЕЛКАРТ с микропроцессором/ БЕЛКАРТ-Maestro БЕЛКАРТ с микропроцессором можно оформить как персонализированную (7−10 дней изготовления), так и неименную (выдается сразу при наличии заготовок в банке). Ей можно рассчитываться в сети «Мир» и ее платежных систем-партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Бесплатно на 5 лет, дополнительная карта выпускается на срок до 35 месяцев. С БЕЛКАРТ-Maestro можно рассчитываться за границей и в интернете, подключив 3-D Secure. При оформлении в офисе — 9 BYN, удаленно — 7 BYN. Дополнительная карта стоит 6 BYN. Срок действия — 3 года. Банк БелВЭБ,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Подходит только для использования в Беларуси и для расчетов в интернете. Начисляются баллы (0.2% от суммы) по программе лояльности UP4U. Баллы накапливаются как за сами операции, так и за оформление продуктов в приложении UP. Потом эти бонусы можно обменять в организациях-партнерах. Например, в Lamoda, E-dostavka.by или 21vek.by. Стоимость — 20 BYN сразу или 1.50 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года. Белинвестбанк,

БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro Картой можно рассчитываться в интернете и за границей. Действует программа лояльности «Моцная картка». При оформлении в офисе — 7.50 BYN, удаленно — 6 BYN. Срок действия — 5 лет. Банк Решение,

БЕЛКАРТ-Maestro «Дудутки» Кэшбек 1% на все покупки и 2% при оплате товаров и услуг в категории «Туристические достопримечательности и выставки». Также скидка до 10% в музейном комплексе «Дудутки». Действует программа лояльности «Моцная картка». Можно рассчитываться в интернете. Стоимость выпуска — 10 BYN, за обслуживание — 0,99 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года. Цептер Банк,

БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ Картой можно рассчитываться не только в Беларуси, но и на территории России и других стран, поддерживающих обслуживание карт платежной системы «МИР». Действует программа лояльности «Моцная картка». Для оформления дополнительной карты нужно обращаться только в банк. При оформлении в банке, плата за обслуживание — 2 BYN ежемесячно, онлайн — 20 BYN за все время. Срок действия — 3 года.