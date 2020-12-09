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Где и за сколько можно выпустить для подстраховки БЕЛКАРТ, если на самом деле отключат SWIFT

09.12.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С середины ноября у нас активно обсуждается новость о возможном отключении страны от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это может быть одной из санкций со стороны Запада. Эксперты и Нацбанк, правда, говорят, что такой риск маловероятен, но если вдруг это случится, то работать полноценном смогут только карточки национальной платежной системы БЕЛКАРТ. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки их сейчас выпускают и на каких условиях.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблице указана информация по личным дебетовым картам.

Сейчас карту БЕЛКАРТ можно оформить только в шести белорусских банках (как личную, так и в качестве дополнительной). Бесплатная есть только в Беларусбанке.

Название банка

Описание карты

Стоимость, срок действия

Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ EMV

Картой можно рассчитываться только на территории Беларуси и в интернете (кроме иностранных сайтов).

4 BYN.

Срок действия — 3 года.

Оформление в качестве дополнительной — 3 BYN.

Беларусбанк,
БЕЛКАРТ с микропроцессором/ БЕЛКАРТ-Maestro

БЕЛКАРТ с микропроцессором можно оформить как персонализированную (7−10 дней изготовления), так и неименную (выдается сразу при наличии заготовок в банке).

Ей можно рассчитываться в сети «Мир» и ее платежных систем-партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.

Бесплатно на 5 лет, дополнительная карта выпускается на срок до 35 месяцев

С БЕЛКАРТ-Maestro можно рассчитываться за границей и в интернете, подключив 3-D Secure.

При оформлении в офисе — 9 BYN, удаленно — 7 BYN. Дополнительная карта стоит 6 BYN.

Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

Подходит только для использования в Беларуси и для расчетов в интернете.

Начисляются баллы (0.2% от суммы) по программе лояльности UP4U. Баллы накапливаются как за сами операции, так и за оформление продуктов в приложении UP. Потом эти бонусы можно обменять в организациях-партнерах. Например, в Lamoda, E-dostavka.by или 21vek.by.

Стоимость — 20 BYN сразу или 1.50 BYN ежемесячно.

Срок действия — 3 года.

Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro

Картой можно рассчитываться в интернете и за границей.

Действует программа лояльности «Моцная картка».

При оформлении в офисе — 7.50 BYN, удаленно — 6 BYN.

Срок действия — 5 лет.

Банк Решение,
БЕЛКАРТ-Maestro «Дудутки»

Кэшбек 1% на все покупки и 2% при оплате товаров и услуг в категории «Туристические достопримечательности и выставки». Также скидка до 10% в музейном комплексе «Дудутки».

Действует программа лояльности «Моцная картка».

Можно рассчитываться в интернете.

Стоимость выпуска — 10 BYN, за обслуживание — 0,99 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Цептер Банк,
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ

Картой можно рассчитываться не только в Беларуси, но и на территории России и других стран, поддерживающих обслуживание карт платежной системы «МИР».

Действует программа лояльности «Моцная картка».

Для оформления дополнительной карты нужно обращаться только в банк.

При оформлении в банке, плата за обслуживание — 2 BYN ежемесячно, онлайн — 20 BYN за все время.

Срок действия — 3 года.

Название банка

Описание карты, cтоимость, срок действия

Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ EMV

Картой можно рассчитываться только на территории Беларуси и в интернете (кроме иностранных сайтов).v

4 BYN.

Срок действия — 3 года.

Оформление в качестве дополнительной — 3 BYN.

Беларусбанк,
БЕЛКАРТ с микропроцессором/ БЕЛКАРТ-Maestro

БЕЛКАРТ с микропроцессором можно оформить как персонализированную (7−10 дней изготовления), так и неименную (выдается сразу при наличии заготовок в банке).

Ей можно рассчитываться в сети «Мир» и ее платежных систем-партнеров — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.

Бесплатно на 5 лет, дополнительная карта выпускается на срок до 35 месяцев.

С БЕЛКАРТ-Maestro можно рассчитываться за границей и в интернете, подключив 3-D Secure.

При оформлении в офисе — 9 BYN, удаленно — 7 BYN. Дополнительная карта стоит 6 BYN.

Срок действия — 3 года.

Банк БелВЭБ,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ

Подходит только для использования в Беларуси и для расчетов в интернете.

Начисляются баллы (0.2% от суммы) по программе лояльности UP4U. Баллы накапливаются как за сами операции, так и за оформление продуктов в приложении UP. Потом эти бонусы можно обменять в организациях-партнерах. Например, в Lamoda, E-dostavka.by или 21vek.by.

Стоимость — 20 BYN сразу или 1.50 BYN ежемесячно.

Срок действия — 3 года.

Белинвестбанк,
БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro

Картой можно рассчитываться в интернете и за границей.

Действует программа лояльности «Моцная картка».

При оформлении в офисе — 7.50 BYN, удаленно — 6 BYN.

Срок действия — 5 лет.

Банк Решение,
БЕЛКАРТ-Maestro «Дудутки»

Кэшбек 1% на все покупки и 2% при оплате товаров и услуг в категории «Туристические достопримечательности и выставки». Также скидка до 10% в музейном комплексе «Дудутки».

Действует программа лояльности «Моцная картка».

Можно рассчитываться в интернете.

Стоимость выпуска — 10 BYN, за обслуживание — 0,99 BYN ежемесячно. Срок действия — 3 года.

Цептер Банк,
БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ

Картой можно рассчитываться не только в Беларуси, но и на территории России и других стран, поддерживающих обслуживание карт платежной системы «МИР».

Действует программа лояльности «Моцная картка».

Для оформления дополнительной карты нужно обращаться только в банк.

При оформлении в банке, плата за обслуживание — 2 BYN ежемесячно, онлайн — 20 BYN за все время.

Срок действия — 3 года.

 
Теги: Новости
 
 
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Карту БЕЛКАРТ сейчас можно оформить только в 6 белорусских банках (как личную, так и в качестве дополнительной).
 
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