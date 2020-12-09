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В Минске подорожал проезд. Старые талоны действуют еще 30 суток
Источник материала: Onliner
О том, что подорожает проезд в общественном транспорте, Мингорисполком
Изменились тарифы на городские и пригородные перевозки пассажиров всеми видами транспорта (за исключением железнодорожного) в регулярном сообщении.
Поездка в городском транспорте подорожала на 10 копеек. В пригородном — на 1 копейку за каждый километр.
Старые талоны будут действительны еще 30 суток начиная с сегодняшнего дня (до 7 января включительно). Неиспользованные можно обменять на новые в киосках и кассах «Минсктранса» с доплатой.
Долгосрочные проездные в Минске подорожали на 15%. Например, безлимитный на 1 сутки на наземный транспорт обойдется в 3,71 рубля (было 3,21), сообщает горисполком.
Вообще, цены на один день получились такие:
Проездной на 10 суток на четыре вида транспорта стоит 21,68 рубля (было 18,84).
Месячные безлимитные проездные на 30 суток:
Безлимитный проездной на 90 суток на наземный транспорт стоит 136,99 рубля.
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О том, что подорожает проезд в общественном транспорте, Мингорисполком предупредил 2 декабря. Но дату тогда не назвал. Цена изменилась сегодня. Об этом написано в...
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