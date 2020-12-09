Самый большой красно-зеленый флаг в стране слетел с флагштока. Вероятно, его сдуло ветром

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью красно-зеленый флаг размером 7 на 14 метров сорвался с флагштока и упал. Очевидцы сообщают, что утром его обнаружили лежащим возле флагштока на площади Государственного флага (пересечение проспекта Победителей и Орловской). Около 9:40 утра его вновь подняли. Вероятно, полотнище могло сорвать ветром: ночью он разгулялся.





Вес этого флага — 25 килограмм. Полотнище изготовлено из специальной водонепроницаемой и устойчивой к выгоранию ткани. Он развевается на высоте 70 метров.