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Самый большой красно-зеленый флаг в стране слетел с флагштока. Вероятно, его сдуло ветром

09.12.2020 10:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью красно-зеленый флаг размером 7 на 14 метров сорвался с флагштока и упал. Очевидцы сообщают, что утром его обнаружили лежащим возле флагштока на площади Государственного флага (пересечение проспекта Победителей и Орловской). Около 9:40 утра его вновь подняли. Вероятно, полотнище могло сорвать ветром: ночью он разгулялся.

Самый большой красно-зеленый флаг в стране слетел с флагштока. Вероятно, его сдуло ветром

Вес этого флага — 25 килограмм. Полотнище изготовлено из специальной водонепроницаемой и устойчивой к выгоранию ткани. Он развевается на высоте 70 метров.

 
 
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Сегодня ночью красно-зеленый флаг размером 7 на 14 метров сорвался с флагштока и упал. Очевидцы сообщают, что утром его обнаружили лежащим возле флагштока на площади...
 
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