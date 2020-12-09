Прибыль белорусских банков выросла почти в полтора раза

Источник материала: Ежедневник

Несмотря на проблемы в экономике, чистая прибыль белорусских банков в октябре текущего года выросла в 1,43 раза по сравнению с октябрем год назад и достигла 108 млн рублей.

Правда, по итогам десяти месяцев 2020 года прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) оказалась существенно ниже, чем за аналогичный период прошлого года и составила 818,2 млн рублей против 977,7 млн рублей.

Рост прибыли наблюдается на фоне быстрого увеличения активов, подверженных кредитному риску, выросших за октябрь текущего года на 833 млн рублей (по сравнению с сентябрем) — до 70 783,6 млн рублей, сообщает select.by.

При этом величина необслуживаемых активов даже сократилась: на 29,7 млн рублей — до 3 412,3 млн рублей. В результате доля таких активов в активах, подверженных кредитному риску, в октябре опустилась до 4,8% с 4,9% в сентябре текущего года и 5% в октябре прошлого года.

В то же время, фактически созданный резерв по активам, подверженным кредитному риску, в октябре 2020 года увеличился по сравнению с сентябрем на 36,7 млн рублей и достиг 4 660,3 млн рублей.

Белорусские банки в октябре существенно увеличили нормативный капитал: на 323,5 млн рублей — до 11 914,6 млн рублей. Таким образом, за год капитал увеличился на 0,94 млрд рублей.

Тем не менее, достаточность нормативного капитала коммерческих банков оказалась на 1 ноября текущего года намного ниже, чем год назад, и составила 16,7% против 18,4%. Значительно увеличился уставный фонд банков: на 209,3 млн рублей по сравнению с сентябрем (до 5 805 млн рублей). Это самый значительный прирост уставного фонда, по крайней мере, за два последних года.

Рентабельность нормативного капитала банков за год остается намного ниже, чем в прошлом году и по состоянию на 1 ноября текущего года составила 9% против 11%. Рентабельность активов за год на ту же дату опустилась до 1,2% с 1,5%.

Значительно ухудшилась и ситуация с ликвидностью банков. А именно, величина покрытия ликвидности в октябре текущего года опустилась до 122% со 153,9% в октябре прошлого года. Впрочем, по сравнению с сентябрем текущего года, когда данный параметр равнялся 116,7%, положение улучшилось.