Взрыв в жилом доме в США: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Взрыв в американском жилом доме в городе Омаха (штат Небраска) унес жизнь одного человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на службу пожарной охраны города.

Дом полностью разрушило взрывом, два соседних строения серьезно повреждены. На месте происшествия начался пожар. Сообщается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их пытаются спасти.

Причина взрыва пока не разглашаются.

Фото из архива Reuters

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