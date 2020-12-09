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Доллар и евро продолжают катиться вниз
Источник материала: Навiны
Торги на БВФБ в среду, 9 декабря, вновь открылись с падения курсов доллара и евро.
Так, американская валюта торгуется на уровне 2,5525 белорусского рубля, теряя 0,0047 пункта, а европейская — 3,0954 белорусского рубля (-0,0014 пункта).
В свою очередь российский рубль продолжает укрепляться — 3,4812 белорусского рубля (+0,007 пункта).
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Торги на БВФБ в среду, 9 декабря, вновь открылись с падения курсов доллара и евро.
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