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Доллар и евро продолжают катиться вниз

09.12.2020 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Торги на БВФБ в среду, 9 декабря, вновь открылись с падения курсов доллара и евро.

Доллар и евро продолжают катиться вниз

Так, американская валюта торгуется на уровне 2,5525 белорусского рубля, теряя 0,0047 пункта, а европейская — 3,0954 белорусского рубля (-0,0014 пункта).

В свою очередь российский рубль продолжает укрепляться — 3,4812 белорусского рубля (+0,007 пункта).

 
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Торги на БВФБ в среду, 9 декабря, вновь открылись с падения курсов доллара и евро.
 
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