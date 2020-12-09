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Как грамотно составить долговую расписку
Источник материала: Навiны
Если человек дает деньги в долг, а расписку не требует или она составлена неправильно, то потом могут возникнуть трудности с возвратом денег или их вообще будет невозможно вернуть.
На это обращает внимание Naviny.by адвокат
Когда вы будете одалживать деньги своим знакомым, родственникам или партнерам по бизнесу, помните одно важное обстоятельство.
Вам предстоит лично доказывать факт передачи денег в долг, если их придется возвращать через суд или нотариуса.
В случае судебного спора именно вы обязаны будете доказывать все обстоятельства, на которые ссылаетесь как на основание своих требований. В том числе условия, на которых вы дали деньги в долг.
Если вы не докажете факт передачи денег, то во взыскании долга вам откажут.
Внимание к деталям договора и расписке
Передача денег в займ — это гражданско-правовая сделка, договор займа, по которому заимодавец передает в собственность заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег.
Этот договор граждане должны заключать в письменной форме, если сумма займа превышает 10 базовых величин (270 рублей).
Сам договор займа может заключаться как у нотариуса, так и в простой письменной форме. Обе эти формы будут иметь юридическую силу в суде.
При этом задолженность по нотариально удостоверенному договору можно будет взыскать даже без обращения в суд на основании исполнительной надписи нотариуса.
Если договор будет оформлен в простой письменной форме, то долг можно будет взыскать через суд в упрощенном порядке, в порядке приказного производства — без проведения судебного заседания и вызова сторон в суд.
В подтверждение договора займа и его условий гражданин, который дал деньги в долг, может предоставить суду расписку.
В расписке нужно указать, кто (Ф.И.О. полностью, место жительства, паспортные данные), у кого (Ф.И.О. полностью, место жительства, паспортные данные) взял деньги в займ, какую сумму (цифрами и прописью), в какой валюте и на какой срок.
Справка. Закон разрешает белорусам заключать договоры займа в иностранной валюте. Таким образом, можно передавать деньги в займ в долларах, евро или российских рублях.
Кроме того, расписка обязательно должна содержать дату, когда она была составлена, и подпись заемщика, то есть того, кто берет деньги в займ.
Особое внимание нужно обратить на срок возврата займа — он должен быть прописан четко и конкретно.
Если этот срок в расписке не назван, то процесс взыскания долга усложняется и удлиняется.
В частности, время уйдет на то, чтобы направить должнику требование о возврате займа. При этом должнику дается 30 дней со дня получения требования на то, чтобы вернуть займ.
Желательно, чтобы заемщик написал расписку собственноручно.
Это позволит в случае спора провести судебно-почерковедческую экспертизу и доказать тот факт, что расписка написана тем человеком, который взял деньги и обязался их вернуть.
Оригинал расписки должен храниться у займодавца, то есть у того, кто дает деньги в займ. Ведь в случае спора оригинал долговой расписки необходимо будет предъявить суду.
Ответственность за невозврат денег
В долговой расписке можно предусмотреть ответственность должника.
Например, указать, что за несвоевременный возврат займа заемщик обязуется уплатить пеню в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.
Согласованное условие о неустойке (пене) будет стимулировать должника своевременно вернуть деньги, а для заемщика станет мерой, которая позволит ему защитить свои деньги от инфляции.
Наряду с пеней в расписке можно предусмотреть уплату процентов за пользование займом, а также уплату процентов за пользование чужими деньгами в случае несвоевременного возврата займа.
Если возникнет желание передать деньги в займ на таких условиях, то лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Они помогут правильно составить текста договора займа и оформить его.
Как видно, начинать защиту своих прав по договору займа необходимо уже в момент передачи денег.
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Если человек дает деньги в долг, а расписку не требует или она составлена неправильно, то потом могут возникнуть трудности с возвратом денег или их вообще будет...
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