Как грамотно составить долговую расписку

Если человек дает деньги в долг, а расписку не требует или она составлена неправильно, то потом могут возникнуть трудности с возвратом денег или их вообще будет невозможно вернуть.

На это обращает внимание Naviny.by адвокат Виталий Якушев .





Когда вы будете одалживать деньги своим знакомым, родственникам или партнерам по бизнесу, помните одно важное обстоятельство.

Вам предстоит лично доказывать факт передачи денег в долг, если их придется возвращать через суд или нотариуса.

В случае судебного спора именно вы обязаны будете доказывать все обстоятельства, на которые ссылаетесь как на основание своих требований. В том числе условия, на которых вы дали деньги в долг.

Если вы не докажете факт передачи денег, то во взыскании долга вам откажут.

Внимание к деталям договора и расписке

Передача денег в займ — это гражданско-правовая сделка, договор займа, по которому заимодавец передает в собственность заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег.

Этот договор граждане должны заключать в письменной форме, если сумма займа превышает 10 базовых величин (270 рублей).

Сам договор займа может заключаться как у нотариуса, так и в простой письменной форме. Обе эти формы будут иметь юридическую силу в суде.

При этом задолженность по нотариально удостоверенному договору можно будет взыскать даже без обращения в суд на основании исполнительной надписи нотариуса.

Если договор будет оформлен в простой письменной форме, то долг можно будет взыскать через суд в упрощенном порядке, в порядке приказного производства — без проведения судебного заседания и вызова сторон в суд.

В подтверждение договора займа и его условий гражданин, который дал деньги в долг, может предоставить суду расписку.

В расписке нужно указать, кто (Ф.И.О. полностью, место жительства, паспортные данные), у кого (Ф.И.О. полностью, место жительства, паспортные данные) взял деньги в займ, какую сумму (цифрами и прописью), в какой валюте и на какой срок.

Справка. Закон разрешает белорусам заключать договоры займа в иностранной валюте. Таким образом, можно передавать деньги в займ в долларах, евро или российских рублях.

Кроме того, расписка обязательно должна содержать дату, когда она была составлена, и подпись заемщика, то есть того, кто берет деньги в займ.

Особое внимание нужно обратить на срок возврата займа — он должен быть прописан четко и конкретно.

Если этот срок в расписке не назван, то процесс взыскания долга усложняется и удлиняется.

В частности, время уйдет на то, чтобы направить должнику требование о возврате займа. При этом должнику дается 30 дней со дня получения требования на то, чтобы вернуть займ.

Желательно, чтобы заемщик написал расписку собственноручно.

Это позволит в случае спора провести судебно-почерковедческую экспертизу и доказать тот факт, что расписка написана тем человеком, который взял деньги и обязался их вернуть.

Оригинал расписки должен храниться у займодавца, то есть у того, кто дает деньги в займ. Ведь в случае спора оригинал долговой расписки необходимо будет предъявить суду.

Ответственность за невозврат денег

В долговой расписке можно предусмотреть ответственность должника.

Например, указать, что за несвоевременный возврат займа заемщик обязуется уплатить пеню в размере 0,1% от суммы займа за каждый день просрочки.

Согласованное условие о неустойке (пене) будет стимулировать должника своевременно вернуть деньги, а для заемщика станет мерой, которая позволит ему защитить свои деньги от инфляции.

Наряду с пеней в расписке можно предусмотреть уплату процентов за пользование займом, а также уплату процентов за пользование чужими деньгами в случае несвоевременного возврата займа.

Если возникнет желание передать деньги в займ на таких условиях, то лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Они помогут правильно составить текста договора займа и оформить его.

Как видно, начинать защиту своих прав по договору займа необходимо уже в момент передачи денег.