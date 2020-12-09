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Еще пять человек погибло в огне
Источник материала: Навiны
Во вторник на пожарах в Беларуси погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС.
По данным спасателей пожары с летальными исходами произошли:
Всего с начала года на территории Беларуси произошло 5686 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 5772), на которых погибло 559 человек (438).
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Во вторник на пожарах в Беларуси погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС.
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