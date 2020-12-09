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В Витебске будут судить двух католических священников

09.12.2020 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В рамках административных процессов 8 декабря в Витебске были задержаны настоятель прихода святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католического прихода Воскресения Христова Алексей Воронко, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

В Витебске будут судить двух католических священников

«Священники были задержаны и доставлены в Первомайский РОВД Витебска, где будут находиться до суда, назначенного на 9 декабря, — отмечает портал. — Как сообщили родные одного из задержанных, суд будет проходить по «Скайпу». Они также рассказали, что отца Виктора и отца Алексея обвиняют по статьям Кодекса об административных правонарушениях. <...> Родные и близкие задержанных просят поддержать их молитвой в тяжелом испытании».

В сообщении подчеркивается, что Виктор Жук является автором воскресных проповедей, которые публикуются на официальном католическом портале. Как и папа римский Франциск, священник принадлежит к Обществу Иисуса — ордену иезуитов.

Как сообщалось ранее, 30 ноября суд в Ивацевичах арестовал греко-католического священника Виталия Быстрова на 10 суток по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Быстрова признали виновным в том, что 25 октября, когда священник был в Бресте, он якобы поучаствовал в несанкционированной акции на пешеходной улице Советской.

3 декабря суд Россонского района (Витебская область) арестовал католического священника Вячеслава Борка на 10 суток по ст. 17.10 КоАП (пропаганда или публичная демонстрация нацистской символики). Таким образом суд отреагировал на то, что священник разместил в Instagram изображение плаката «Стоп лукашизм!» Владимира Цеслера. Сам автор заявил, что это произведение носит явный антифашистский характер.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В рамках административных процессов 8 декабря в Витебске были задержаны настоятель прихода святого Владислава Виктор Жук и викарий греко-католического прихода...
 
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