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Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана

09.12.2020 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россельхознадзор временно запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана после того, как с 22 октября 17 раз выявил в партиях продукции южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», - говорится в сообщении ведомства.

Вредители в азербайджанских томатах и яблоках активизировались как раз на фоне войны в Нагорном Карабахе.

Азербайджан является крупнейшим поставщиком томатов в РФ: по данным ФТС в прошлом году это было 172,4 тысячи тонн, или 31% от общего импорта.

По поставкам яблок и груш - почти 10% от импорта - Азербайджан занимает 4-е место после Молдавии, Сербии и Аргентины.

Россельхознадзор также сообщил, что зафиксировал нехарактерные логистические схемы ввоза в Россию продукции азербайджанского производства.

После публикации решения Россельхознадзора можно допустить, что Минсельхоз Беларуси пересмотрит в сторону увеличения, в несколько или даже десятки раз, данные об урожае яблок в текущем году, а заодно и уточнит объемы производства томатов в фермерских хозяйствах страны.

 
 
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Россельхознадзор временно запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана после того, как с 22 октября 17 раз выявил в партиях продукции южноамериканскую...
 
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