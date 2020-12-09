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Сумасшествие: в Гродно запретили бело-красно-белые новогодние поделки

09.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди учебных заведений Гродненского района каждый год проводят новогоднюю выставку-конкурс «Зимняя рапсодия». И если раньше особых требований к цветовой гамме поделок не было, то в этом году появились. Так, например, в номинации «Елочка-красавица» должны быть использованы «только зеленый, белый, синий, голубой, серый и серебряный цвета».

 На ограничение обратили внимание читатели TUT.BY и удивились: почему только-то — неужели другие цвета уже запретили?

В Гродненском районном центре творчества детей и молодежи, который является организатором конкурса, говорят, что «с политикой такая выборка никак не связана». Просто, мол, в этом году из всех работ, которые будут на выставке, специалисты организуют единую фотозону.

Так себе отмазка, конечно...

Выставка-конкурс «Зимняя рапсодия» проходит в Гродненском районе уже несколько лет. В нем участвуют школы и садики района. Также работы на конкурс готовят дети в районном центре творчества детей и молодежи.

Все конкурсные работы традиционно выставляются в фойе Гродненского райисполкома на улице Горького. Там они находятся примерно до середины января. К этому времени жюри подводит итоги и определяет победителей. В этом году работы принимаются в двух номинациях: «Елочка-красавица» и резная фигура «Новогодний персонаж». Фигуры должны быть выкрашены в белый цвет, а вот для елочек, которые могут быть сделаны из различных материалов, есть ограничения по цветовой гамме: они должны быть выполнены только в зеленом, белом, синем, голубом, сером и серебряном цветах.

В прошлые годы, судя по фотографиям на сайте районного центра творчества детей и молодежи, таких ограничений не было. 

Фото с сайта Гродненского районного центра творчества детей и молодежи
 
 
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Среди учебных заведений Гродненского района каждый год проводят новогоднюю выставку-конкурс «Зимняя рапсодия». И если раньше особых требований к цветовой гамме...
 
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