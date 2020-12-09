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Рекорд! В Беларуси более 900 политически мотивированных уголовных дел

09.12.2020 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси уже более 900 политически мотивированных уголовных дел, возбужденных с весны 2020-го, когда началась кампания по выборам президента, сообщают правозащитники.

Рекорд! В Беларуси более 900 политически мотивированных уголовных дел
Их фигуранты — участники президентской гонки, активисты штабов претендентов и кандидатов, протестующие. По статье "Массовые беспорядки" (ст. 293 УК) проходит не менее 168 человек. Также массово заводились дела по статье 342 "Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" (самый известный случай — "Дело Сергея Тихановского"). После уличной акции на Деды Следственный комитет заявил, что возбудил сразу 231 уголовное дело по упомянутой статье.

Также оппозиционеры, протестующие проходят по статьям "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок" (ст. 363 УК), "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" (ст. 364 УК), "Уклонение от уплаты налогов" (ст. 243 УК), "Хулиганство" (ст. 339 УК), "Клевета" (ст. 188 УК) и т. д. По всей стране уже проходят суды.

Правозащитники собрали более полутысячи имен и фамилий людей, которые проходят по этим уголовным делам. 141 человек из них уже признан политзаключенным.

Протесты в Беларуси продолжаются с начала августа. Люди протестуют против фальсификации итогов выборов и насилия силовиков, требуют новых выборов. За это время было задержано более 31 тысячи человек. Почти тысяча уголовных дел — это попытка остановить активность протестующих.
 
 
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В Беларуси уже более 900 политически мотивированных уголовных дел, возбужденных с весны 2020-го, когда началась кампания по выборам президента, сообщают...
 
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