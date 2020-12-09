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В Пинском районе можно купить школу за 27 рублей
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе на аукцион выставили базовую школу в деревне Малая Плотница с пристройкой и террасой, пишет
Земельный участок оформят в аренду на 50 лет. Обязательным условием для будущего владельца является оформление документов на участок и строительство или реконструкция здания для размещения объектов по оказанию услуг, офисов или торгового помещения.
Здание школы одноэтажное, брусчатое. Общая площадь — 320,3 квадратных метра. На территории расположены здания столовой и мастерской, погреб, сарай, уборная, колодец. По периметру установлен забор с калиткой и двумя воротами. Подведено электричество.
Вокруг здания — земельный участок площадью 1,7 га.
Начальная цена — 27 рублей.
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