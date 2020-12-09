В Пинском районе можно купить школу за 27 рублей

Источник материала: Tut.by

В Пинском районе на аукцион выставили базовую школу в деревне Малая Плотница с пристройкой и террасой, пишет «Медиа-Полесье» .



Фото: au.nca.by

Земельный участок оформят в аренду на 50 лет. Обязательным условием для будущего владельца является оформление документов на участок и строительство или реконструкция здания для размещения объектов по оказанию услуг, офисов или торгового помещения.

Здание школы одноэтажное, брусчатое. Общая площадь — 320,3 квадратных метра. На территории расположены здания столовой и мастерской, погреб, сарай, уборная, колодец. По периметру установлен забор с калиткой и двумя воротами. Подведено электричество.

Вокруг здания — земельный участок площадью 1,7 га.

Начальная цена — 27 рублей.