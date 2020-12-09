Acura представила свой самый роскошный и динамичный кроссовер - новый MDX

Источник материала: Tut.by

Флагманский кроссовер Acura MDX сменил поколения — предсерийный прототип модели четвертой генерации был представлен в октябре, а теперь обнародована информация о товарной версии.





В основе MDX лежит новая платформа с двухрычажной передней подвеской вместо стоек McPherson (сзади установлена многорычажка), а от носа до хвоста у «паркетника» теперь насчитывается 5,04 м (+5,5 см по сравнению с предшественником). Примерно на 7 см подросла колесная база (2,89 м). Кузов машины нового поколения стал жестче, равно как и точки крепления подвесок.





Новый MDX стал первой моделью марки с виртуальной комбинацией приборов, которую в компании называют Acura Precision Cockpit — она имеет экран диагональю 12,3 дюйма, изображение на котором можно будет конфигурировать. Также предусмотрен 10,5-дюймовый проекционный дисплей. Над передней панелью возвышается центральный 12,3-дюймовый экран мультимедиа-системы с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto, причем управляется он по старинке — с помощью тачпада на центральном тоннеле.





Объем багажника равен 464 л (при измерении от пола до потолка по американской методике SAE), а при сложенных сиденьях второго и третьего ряда — 2021 л. В отделке салона используются натуральное дерево, алюминий и кожа Milano. В списке опций помимо всего прочего есть 1000-ваттная аудиосистема ELS Studio 3D с 25 динамиками. Правда, у базовых версий «музыка» будет попроще — на 350 ватт и с 9 динамиками.





Под капот MDX получил 3,5-литровый бензиновый V6 мощностью 290 л.с. (крутящий момент — 362 Нм), сблокированный с 10-ступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный SH-AWD с двумя индивидуальными муфтами на задней оси. На нее может передаваться до 70% тяги, причем вся она может быть переброшена на одно из задних колес.





Также в гамме будет «заряженная» модификация MDX Type S с турбо-V6 объемом 3 (около 355 л.с. и 480 Нм). В трансмиссии — тот же 10-ступенчатый «автомат» и полный привод SH-AWD. Разработчики обещают, что это самый динамичный кроссовер в истории марки, но разгонные характеристики пока не названы.





Визуально от базовой версии ее проще всего отличить по выставленным напоказ четырем выхлопным патрубкам, также у Type S будет перенастроенная подвеска, тормоза Brembo и оригинальные 21-дюймовые колеса,





В Америке новый MDX появится у дилеров в феврале 2021 года, цены уже известны — от 46 900 долларов. Версия Type S подоспеет летом.