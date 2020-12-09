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Доллар упал ниже 2,6 рубля. Какие курсы валют установили обменники

09.12.2020 11:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доллар и евро на старте торгов 9 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжили падать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро снизился на 0,05% — до 3,0951 рубля, доллар упал на 0,24% (до 2,551 рубля), а российский рубль вырос на 0,19% — до 3,4807 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.25.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,605 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,555 рубля (в Альфа-Банке, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Paritetbank, Технобанке).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Дабрабыт — 2,552 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Белорусском народном банке — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке (3,096 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Альфе-Банке — 3,093 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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