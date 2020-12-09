Журналист TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО

Источник материала: Салiдарнасць

9 декабря суд Центрального района рассмотрел жалобу защитника Катерины Борисевич на заключение ее под стражу, пишет TUT.BY .





Катерина Борисевич Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Журналисту и доктору, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, избрали самую строгую меру пресечения, несмотря на то, что у них есть несовершеннолетние дети, Катерина одна воспитывает дочь.

Судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры нам неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Публично было оглашено только решение, саму Катерину в суд не доставили и на оглашение даже не подключили ее по скайпу. В процессе присутствовали защитники Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов, а также прокурор. Защита просила избрать в отношении Катерины Борисевич меру, не связанную с заключением под стражу.

Гендиректор «ТУТБАЙ МЕДИА» Людмилы Чекиной и известный адвокат Дмитрия Горячко направили в суд ходатайство, в котором указывали, что готовы дать личное поручительство Борисевич о том, что она, находясь на свободе, не будет препятствовать следствию. Однако судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию), следствие ведут сотрудники прокуратуры. Обвинение предъявлено журналисту Катерине Борисевич, которая готовила статью о Романе Бондаренко, и доктору Артему Сорокину, который оказывал ему медицинскую помощь.

Разглашение врачебной тайны уголовным законом отнесено к категории менее тяжких преступлениям, при этом к фигурантам избрана самая строгая мера пресечения — заключение под стражу.

Формально под стражу могут взять по обвинению в преступлении, за которое предусмотрено наказание свыше двух лет лишения свободы. Но в большинстве случаев в такой ситуации избирается мера пресечения, не связанная с заключением под стражу (подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, залог или домашний арест). Более того, в последние годы правоохранительные органы и суды подчеркивали, что необходимо шире использовать альтернативные меры пресечения.

Следователь должен мотивировать, почему именно заключение под стражу следует применить к обвиняемому. Узнать формулировку пока мы не можем: адвокаты вынуждены были дать подписку о неразглашении, Генпрокуратура этот вопрос публично не комментировала.





Артем Сорокин. Фото с личной страницы в Facebook

Отметим, что ни Сорокин, ни Борисевич ранее не привлекались к уголовной ответственности, являются гражданами Беларуси, имеют постоянное место жительства в стране, работу, положительную характеристику с места работы.

У Артема Сорокина трое детей, Катерина Борисевич одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь — все это хорошо известно следствию, теперь и суду, однако мера пресечения остается максимально строгой.

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обращались в Генеральную прокуратуру с просьбой избрать Катерине Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако и эти доводы были проигнорированы. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса.

По предъявленному обвинению Борисевич и Сорокина могут удерживать под стражей до шести месяцев.