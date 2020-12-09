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63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле

09.12.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Израиле продается резиденция, больше напоминающая королевский дворец. Ощущение, что она телепортировалась к нам из прошлого. Хрустальные люстры, мраморные колонны, позолоченная лепнина — такой стиль в дизайне многие небезосновательно называют «кровью из глаз». Дом принадлежит российскому миллиардеру, совладельцу аэропорта Домодедово Валерию Когану. Почему он решил избавиться от особняка, ради строительства которого приобрел семь земельных участков и снес пять домов, неизвестно.

Архитектура и интерьеры здания отсылают нас к тем временам, когда в Европе властвовали стили барокко и рококо. Внутри много позолоты, мрамора, хрусталя и шелка. Снаружи оно окружено ландшафтным садом и арками, среди которых затерялись еще и два фонтана с римскими скульптурами. А прямо из поместья можно услышать шум Средиземного моря (оно находится совсем недалеко).

63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле

Площадь виллы впечатляющая — больше 63 000 «квадратов». Одна гостиная на первом этаже занимает больше 2000 (по площади это как 50 стандартных «однушек»). В доме четыре спальни, пять ванных комнат, кабинет, библиотека, столовая, отдельный зал для завтрака, кухня, оборудованная шеф-поваром...

63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле

Думаете, это все? О, не тут-то было. На территории резиденции, а она, на минуточку, целых 1,1 га, расположился частный спа-центр с тренажерным залом, сауны, два бассейна, зал с игровыми автоматами, бильярдная и домашний кинотеатр. И конечно, помещения для прислуги — куда ж без нее с таким-то хозяйством?

63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле
63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле

Все это великолепие питает энергией собственная автономная электростанция.

63 000 «квадратов», два бассейна и собственная электростанция. Российский олигарх продает свою резиденцию в Израиле

Стоимость резиденции — какие-то смешные $258 млн. Ну ладно, на $318 757 больше, но в таких случаях это просто мелочь.

 
 
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В Израиле продается резиденция, больше напоминающая королевский дворец. Ощущение, что она телепортировалась к нам из прошлого. Хрустальные люстры, мраморные...
 
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