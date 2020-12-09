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Продавцы апельсинов настолько суровы, что теснят автомобили с парковок

09.12.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Про выделенные парковочные места сказано немало: места, обозначенные специальным образом, предназначены для стоянки транспортных средств с опознавательным знаком «Инвалид». Нет такого знака — парковаться нельзя. Тем более нехорошо занимать сразу несколько мест, не имея на то права. А уж если занять два таких места, не имея при этом вообще никакого транспортного средства, — это же ни в какие ворота не лезет!

Занятный фотофакт прислал из Гомеля наш читатель с ником aquasik. Довольно большая парковка возле магазина на улице Свиридова, часть мест выделена для парковки автомобилей с опознавательным знаком «Инвалид». Два таких места заняты торговой точкой: апельсины в коробках и прочий колорит. Но сейчас не о правилах торговли. Почему на парковочных местах — главный вопрос, который интересует водителей.

Парковка возле крупного магазина редко пустует настолько, что потеря двух мест остается незамеченной. Тем более если речь о специальных местах, расположенных, как правило, максимально удобно. Если водитель не припаркуется там, ему придется искать другое место, а лишнее расстояние может быть критичным фактором.

— Там как раз на фото рядом инвалид стоит. Специально для тех, кто написал бы, что парковки для инвалидов пустуют. Парковка забита всегда, по крайней мере, места в первых рядах у входа. Это же «спальник», — отметил в беседе с корреспондентом Onliner наш читатель.

Продавцы апельсинов настолько суровы, что теснят автомобили с парковок

По его словам, торговля на этих местах проходит в ежедневном режиме. Когда упрекают водителя, ставшего не на свое место, часто можно услышать ответ: «Приедет инвалид — я отъеду». А как быть с импровизированной фруктовой лавкой? Продавец подвинется, мигом перекинув с места на место дюжину ящиков с апельсинами?

И еще один интересный момент. Если водитель нарушил правила и припарковался там, где нельзя, ему грозит пусть небольшой, но штраф. Не касаясь законности уличной торговли, предположим, что маловероятно привлечение продавца к ответственности по линии ГАИ.

Важный вопрос: апельсины или мандарины?

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Теги: Гомель
 
 
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Про выделенные парковочные места сказано немало: места, обозначенные специальным образом, предназначены для стоянки транспортных средств с опознавательным...
 
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