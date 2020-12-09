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Acura представила MDX четвертого поколения

09.12.2020 11:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Японский концерн Honda окончательно рассекретил кроссовер Acura MDX нового поколения. Ранее пресс-служба Acura показывала лишь прототип четвертого по счету MDX. Модель дебютировала в США — это основной рынок сбыта премиальных японских авто.

Acura представила MDX четвертого поколения

Кроссовер стал крупнее и перевалил-таки за 5 м (его длина составляет 5054 мм). Ширина машины достигает 1996 мм. У автомобиля есть сходства как с предшественником, так и с новым седаном TLX. У SUV прорисовалась новая пятиугольная решетка радиатора. Оптика здесь из серии JewelEye. Вся светотехника в автомобиле светодиодная. Выглядит Acura MDX'2021 очень свежо.

Acura представила MDX четвертого поколения

Салон тоже радует. Здесь цифровая панель Precision Cockpit (12,3 дюйма) и крупный head-up-дисплей (10,5 дюйма). По умолчанию на премиальный кроссовер установлена аудиосистема с 7 динамиками. В опциях — 16 спикеров на 710 Вт (есть и промежуточный вариант с 12 динамиками). Есть третий ряд сидений — без него продавать крупные вседорожники в США трудно.

Acura представила MDX четвертого поколения

В передней подвеске используются двойные поперечные рычаги. Сзади — многорычажная подвеска. Дебютирует машина с атмосферным двигателем объемом 3,5 л. Мотор развивает 294 л. с. Позже в линейке появится более мощный V6 — 360-сильный 3,0 с турбонаддувом. Коробка передач заявлена только одна — это 10-ступенчатый «автомат». По умолчанию привод у кроссовера на переднюю ось. Есть и полноприводные исполнения. В США за новую модель просят $46 900.

Acura представила MDX четвертого поколения
Acura представила MDX четвертого поколения
Acura MDX III Advance, 2014 г.в., 137 000 км
белый, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
63 930 р.
25 000$ / 20 644€
Acura MDX II, 2006 г.в., 230 136 км
серый, внедорожник, бензин 3.7 л, автоматическая, полный привод
25 457 р.
9955$ / 8220€
Acura MDX III Рестайлинг Technology, 2017 г.в., 51 499 км
белый, аварийный, внедорожник, бензин 3.5 л, автоматическая, полный привод
70 323 р.
27 500$ / 22 708€
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Японский концерн Honda окончательно рассекретил кроссовер Acura MDX нового поколения. Ранее пресс-служба Acura показывала лишь прототип четвертого по счету MDX. Модель...
 
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