Acura представила MDX четвертого поколения

Источник материала: Onliner

Японский концерн Honda окончательно рассекретил кроссовер Acura MDX нового поколения. Ранее пресс-служба Acura показывала лишь прототип четвертого по счету MDX. Модель дебютировала в США — это основной рынок сбыта премиальных японских авто.





Кроссовер стал крупнее и перевалил-таки за 5 м (его длина составляет 5054 мм). Ширина машины достигает 1996 мм. У автомобиля есть сходства как с предшественником, так и с новым седаном TLX. У SUV прорисовалась новая пятиугольная решетка радиатора. Оптика здесь из серии JewelEye. Вся светотехника в автомобиле светодиодная. Выглядит Acura MDX'2021 очень свежо.





Салон тоже радует. Здесь цифровая панель Precision Cockpit (12,3 дюйма) и крупный head-up-дисплей (10,5 дюйма). По умолчанию на премиальный кроссовер установлена аудиосистема с 7 динамиками. В опциях — 16 спикеров на 710 Вт (есть и промежуточный вариант с 12 динамиками). Есть третий ряд сидений — без него продавать крупные вседорожники в США трудно.





В передней подвеске используются двойные поперечные рычаги. Сзади — многорычажная подвеска. Дебютирует машина с атмосферным двигателем объемом 3,5 л. Мотор развивает 294 л. с. Позже в линейке появится более мощный V6 — 360-сильный 3,0 с турбонаддувом. Коробка передач заявлена только одна — это 10-ступенчатый «автомат». По умолчанию привод у кроссовера на переднюю ось. Есть и полноприводные исполнения. В США за новую модель просят $46 900.







