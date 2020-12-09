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Как белорусы протестуют по всей стране
Источник материала: Хартия'97
Как белорусы протестуют по всей стране
Акции против узурпатора продолжаются уже четыре месяца.
Четыре месяца назад начались самые массовые и самые продолжительные в истории независимой Беларуси протесты.
Кроме воскресных Маршей уже четыре месяца каждый день белорусы организовывают разные акции протеста и солидарности.
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Акции против узурпатора продолжаются уже четыре месяца.
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