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Франция планирует построить новый атомный авианосец за €7 миллиардов

09.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Франция планирует построить новый атомный авианосец за €7 миллиардов

  • 9.12.2020, 10:52
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Франция планирует построить новый атомный авианосец за €7 миллиардов
Эмманюэль Макрон объявил, что к 2038 году во Франции появится новый атомный авианосец REUTERS - POOL

Строительство планируется завершить до 2036 года.

Франция планирует в 2038 году ввести в действие новый атомный авианосец, который заменит единый действующий французский авианесущий корабль с ядерной силовой установкой "Шарль де Голль".

Об этом во вторник, 8 августа, объявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита на предприятие Framatome, сообщает RFI.

"Шарль де Голль" подойдет к концу своей жизни в 2038 году. Поэтому я решил, что будущий авианосец для нашего военно-морского флота, как и "Шарль де Голль", будет с атомной установкой", - заявил президент Макрон на заводе в Ле-Крезо, где производят детали для ядерных реакторов гражданского и военного назначения.

Такого типа боевыми авианосцами обладают только государства с "клуба" крупнейших военных держав. Макрон подчеркнул, что атомные технологии остаются краеугольным камнем французской стратегической автономии и сил сдерживания.

Новейший атомный авианосец будет строиться на верфи в Сен-Назер. Стоимость проекта оценивается в 7 млрд евро, пишет газета Le Monde.

По информации Franceinfo, французское государство инвестирует 1 млрд евро в проект на этапе разработки - до 2025 года, когда должно начаться строительство.

Ожидается, что для его воплощения будут открыты около двух тысяч рабочих мест в различных регионах страны.

Строительство планируется завершить до 2036 года. Новый авианосец должен быть введен в эксплуатацию до 2038-го и остаться на службе до 2080 года.

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