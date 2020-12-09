320 млн детей по всему миру не могут посещать школы из-за пандемии COVID-19

Источник материала: ОНТ

Учёба под вопросом. Из-за пандемии 320 миллионов детей во всём мире не могут посещать занятия, закрывается всё больше школ. Ситуацией обеспокоены эксперты ЮНИСЕФ.

Школьники, у которых нет доступа к интернету или устройствам, чтобы подключиться к онлайн-занятиям, в этот период не могут получать знания. В Восточной Европе и Центральной Азии – это почти половина детей – 42%.

ЮНИСЕФ призывает правительства стран самым взвешенным образом подходить к вопросу ограничения занятий в школах, и проводить уроки с учётом необходимых мер предосторожности: маски, дистанция, мытьё рук и тестирование.

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