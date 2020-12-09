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Беларусбанк предупредил, что утром 10 декабря некоторые сервисы могут быть недоступны через ЕРИП
Источник материала: ОНТ
Утром 10 декабря некоторые сервисы Беларусбанка могут быть недоступны через ЕРИП. Об этом сообщают в
Там уточнили, что на четверг с 7:30 по 9:00 запланировано проведение регламентных работ: будет обновляться программное обеспечение.
В это время нельзя будет погасить кредиты через ЕРИП, а также пополнить счета через ЕРИП и оплатить использование интернет-сервисов.
Фото pixabay
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Утром 10 декабря некоторые сервисы Беларусбанка могут быть недоступны через ЕРИП. Об этом сообщают в банке. Там уточнили, что на четверг с 7:30 по 9:00 запланировано...
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