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Беларусбанк предупредил, что утром 10 декабря некоторые сервисы могут быть недоступны через ЕРИП

09.12.2020 11:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусбанк предупредил, что утром 10 декабря некоторые сервисы могут быть недоступны через ЕРИП

Утром 10 декабря некоторые сервисы Беларусбанка могут быть недоступны через ЕРИП. Об этом сообщают в банке.

Там уточнили, что на четверг с 7:30 по 9:00 запланировано проведение регламентных работ: будет обновляться программное обеспечение.

В это время нельзя будет погасить кредиты через ЕРИП, а также пополнить счета через ЕРИП и оплатить использование интернет-сервисов.

 

 

Фото pixabay

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Утром 10 декабря некоторые сервисы Беларусбанка могут быть недоступны через ЕРИП. Об этом сообщают в банке. Там уточнили, что на четверг с 7:30 по 9:00 запланировано...
 
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