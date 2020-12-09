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В Минске на фурнитурном заводе произошло ЧП

09.12.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске на экспериментально-фурнитурном заводе произошло чрезвычайное происшествие.

В Минске на фурнитурном заводе произошло ЧП

По информации МЧС, накануне утром произошел «порыв металлического троса подъема-опускания кабины грузового лифта в трехэтажном производственном корпусе» предприятия (Старовиленская, 100).

Спасатели из заблокированной между этажами кабины лифта извлечена 51-летняя кладовщик.

В машинном помещении лифта обнаружен погибший 56-летний электромонтер.

Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели человека проводит СК.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на экспериментально-фурнитурном заводе произошло чрезвычайное происшествие.
 
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