|
В Минске на фурнитурном заводе произошло ЧП
Источник материала: Навiны
В Минске на экспериментально-фурнитурном заводе произошло чрезвычайное происшествие.
По информации МЧС, накануне утром произошел «порыв металлического троса подъема-опускания кабины грузового лифта в трехэтажном производственном корпусе» предприятия (Старовиленская, 100).
Спасатели из заблокированной между этажами кабины лифта извлечена 51-летняя кладовщик.
В машинном помещении лифта обнаружен погибший 56-летний электромонтер.
Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели человека проводит СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на экспериментально-фурнитурном заводе произошло чрезвычайное происшествие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)