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В Минске по «Каморре» нанесли удар

09.12.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ресторана «Каморра» в белорусской столице больше не будет: заведению предписано либо закрыться, либо сменить название.

В Минске по «Каморре» нанесли удар

Тревогу по поводу появления паба-пиццерии забило посольство Италии в нашей стране, посчитав, что «выбор названия «Каморра» для общественного места оскорбляет честь и имидж Италии, а также является глумлением над памятью жертв каморры и мафии».

По мнению посла Марио Бальди, «не следует шутить с такими словами, как мафия или каморра — синонимами насилия и страдания для всех итальянцев; мы не можем допустить никаких недоразумений или неясностей по этому поводу».

Принимая во внимание позицию итальянских дипломатов отдел по контролю за рекламой Мингорисполкома вынес предписание заведению в течение недели либо закрыться, либо сменить название, поскольку оно признано «ненадлежащим и неэтичным».

Для справки

Каморра — неаполитанская преступная структура, аналогичная мафии, возникшая в XVIII веке в тюрьмах для защиты интересов заключенных в их взаимоотношениях с тюремной администрацией.

Среди итальянских криминальных структур каморра является наиболее кровожадной, опередив сицилийскую мафию и ндрангету. Стратегия Каморры сосредоточена на торговле наркотиками, контролируя практически весь наркотрафик в Европе.

Кроме наркотиков, каморра получает доход от проституции, торговли людьми и рэкета.

Помимо незаконной деятельности, каморра ведет и легальный бизнес (как правило, ресторанный и строительный бизнес).

По мнению журнала The Economist, преступная деятельность синдиката отличается эффективностью и высоким уровнем менеджмента.

 

 
 
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Ресторана «Каморра» в белорусской столице больше не будет: заведению предписано либо закрыться, либо сменить название.
 
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