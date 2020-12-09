|
Пенсионерка 66 лет с больным сердцем осуждена на 10 суток в Минске
Источник материала: БДГ
Валентина Хилютич была задержана на марше пенсионеров 7 декабря, в понедельник. А во вторник судья Советского района Елена Жукович вынесла приговор – 10 суток административного ареста.
Об этом
Своей вины пенсионерка не признала. Она сказала, что была в ЦУМе и смотрела подарки на Новый год внучке и дочери. И шла на остановку общественного транспорта, когда ее схватили и посадили в микроавтобус.
В этот день проходил
Пенсионерке сказали, что отпустят, когда она назовет личные данные, но не отпустили.
В суде против женщины свидетельствовал милиционер, в котором она не узнала того, который ее задерживал (была очевидная разница в росте). Но, несмотря на это, судья Елена Жукович вынесла приговор.
Пенсионерка Валентина Хилютич 43 года проработала юристом. Она спросила у судьи: «Вы понимаете, что я не выдержу?». Перед этим она жаловалась на проблемы с сердцем и на то, что иногда теряет сознание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валентина Хилютич была задержана на марше пенсионеров 7 декабря, в понедельник. А во вторник судья Советского района Елена Жукович вынесла приговор – 10 суток...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)