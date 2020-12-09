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Пенсионерка 66 лет с больным сердцем осуждена на 10 суток в Минске

09.12.2020 11:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Валентина Хилютич была задержана на марше пенсионеров 7 декабря, в понедельник. А во вторник судья Советского района Елена Жукович вынесла приговор – 10 суток административного ареста.

Об этом пишет Еврорадио. Ее задержали в понедельник возле филармонии во время «несанкционированной акции».

Своей вины пенсионерка не признала. Она сказала, что была в ЦУМе и смотрела подарки на Новый год внучке и дочери. И шла на остановку общественного транспорта, когда ее схватили и посадили в микроавтобус. 

В этот день проходил Марш мудрости, и правоохранители проводили «зачистку» - задерживали пожилых людей.

Пенсионерке сказали, что отпустят, когда она назовет личные данные, но не отпустили.

В суде против женщины свидетельствовал милиционер, в котором она не узнала того, который ее задерживал (была очевидная разница в росте). Но, несмотря на это, судья Елена Жукович вынесла приговор. 

Пенсионерка Валентина Хилютич 43 года проработала юристом. Она спросила у судьи: «Вы понимаете, что я не выдержу?». Перед этим она жаловалась на проблемы с сердцем и на то, что иногда теряет сознание.

 
 
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Валентина Хилютич была задержана на марше пенсионеров 7 декабря, в понедельник. А во вторник судья Советского района Елена Жукович вынесла приговор – 10 суток...
 
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