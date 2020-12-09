Всемирный банк: мировая экономика сможет восстановиться только через 2-3 года

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По его словам, страны с развитой экономикой восстанавливаются быстрее, чем прогнозировалось, а многие развивающиеся страны отстают. Свою роль в этом сыграло сокращение туристической отрасли, которая в некоторых развивающихся странах является ключевым источником доходов.

В Юго-Восточной Азии наблюдается рост экономики, в том числе благодаря Китаю. «Китай переживает выздоровление, и это помогает его соседям, поэтому в Юго-Восточной Азии наблюдается рост, который распространяется и на Японию», - сказал Дэвид Мэлпас, цитирует БЕЛТА.