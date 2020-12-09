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Всемирный банк: мировая экономика сможет восстановиться только через 2-3 года

09.12.2020 11:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: novosti.az

По его словам, страны с развитой экономикой восстанавливаются быстрее, чем прогнозировалось, а многие развивающиеся страны отстают. Свою роль в этом сыграло сокращение туристической отрасли, которая в некоторых развивающихся странах является ключевым источником доходов.

В Юго-Восточной Азии наблюдается рост экономики, в том числе благодаря Китаю. «Китай переживает выздоровление, и это помогает его соседям, поэтому в Юго-Восточной Азии наблюдается рост, который распространяется и на Японию», - сказал Дэвид Мэлпас, цитирует БЕЛТА.

В результате краха мировой экономики из-за пандемии почти 100 млн человек во многих бедных странах оказались в крайней нищете. По октябрьскому прогнозу МВФ, в этом году мировая экономика сократится на 4,4%. Это самый серьезный спад со времен Великой депрессии.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Мировой экономике потребуется два-три года, чтобы восстановить производство до уровня, который был до пандемии COVID-19. Об этом заявил глава Всемирного банка Дэвид...
 
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