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Власти Беларуси больше не брезгуют российскими кредитами

09.12.2020 11:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Когда внешние финансовые рынки начинают резко закрываться для отдельно взятой страны в центре Европы, руководство такой страны оперативно переобувается и больше не считает дурным тоном привлечение российских денег для кредитования своей экономики.

Причина вполне очевидна – других денег всё равно нет, даже китайских. Сегодня тема кредитования предприятия синеокой обсуждалась на встрече первого вице-премьера Николая Снопкова с главой ЕАБР Николаем Подгузовым.

"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - не стал лукавить Снопков (цитата БелТА).

Он поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Николай Подгузов напомнил собеседнику, что ЕАБР является международной финансовой организацией, которая "вне каких-то политических конструкций". И сразу это доказал: "…наша задача - развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС».

Глава ЕАБР напомнил, что кредитный портфель банка в Беларуси составляет около $1 млрд", - сказал Николай Подгузов. Банк работает с крупнейшими предприятиями страны, в числе которых БЕЛАЗ, "Беларуськалий", БМЗ.

 
 
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Когда внешние финансовые рынки начинают резко закрываться для отдельно взятой страны в центре Европы, руководство такой страны оперативно переобувается и больше...
 
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