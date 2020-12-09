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Пока "органы" пытали протестующих: у жителя Лиды вымогали деньги - прибили ножом руку к столу и пытались выбросить с 5-го этажа

09.12.2020 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Криминальные разборки в стиле лихих 90-ых.



В Лиде вечером 11 августа трое уголовников пришли к знакомому и стали истязать его гостя. В гостях у лидчанина был 31-летний горожанин, криминалитеты в возрасте 33, 38 и 48 лет потребовали нового знакомого дать им деньги на воровской общак. Но когда мужчина отказался платить, то подвергся настоящим истязаниям.

Преступники сначала стали избивать его, потом пробили ножом прижатую к столу кисть, не унимаясь, попытались вытолкнуть его в окно квартиры на 5-м этаже. В итоге они вывели раненого мужчину на улицу и потребовали, угрожая приставленным к горлу ножом, чтобы он на своей машине отвез их по делам. 

Они ездили по городу, пока в авто не закончилось топливо. После этого они вытолкнули заложника из его «Форд Мондео», отобрали смартфон и ключи от машины и оставили так.

Сейчас подозреваемые задержаны. Ими оказались трое неоднократно судимых жителей Лиды. Возбуждены уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Идет проверка фигурантов на причастность к другим преступлениям, сообщает МВД.
 
 
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