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Журналистка Катерина Борисевич останется за решеткой - решила "судья" Татьяна Оковитая

09.12.2020 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 декабря суд Центрального района рассмотрел жалобу защитника Катерины Борисевич на заключение ее под стражу.



Журналисту и доктору, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, избрали самую строгую меру пресечения, несмотря на то, что у них есть несовершеннолетние дети, Катерина одна воспитывает дочь. 

Так называемая судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года.

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. 

Публично было оглашено только решение, саму Катерину в суд не доставили и на оглашение даже не подключили ее по скайпу. В процессе присутствовали защитники Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов, а также прокурор. Защита просила избрать в отношении Катерины Борисевич меру, не связанную с заключением под стражу.

Гендиректор «ТУТБАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и известный адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство, в котором указывали, что готовы дать личное поручительство Борисевич о том, что она, находясь на свободе, не будет препятствовать следствию. Однако так называемая судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию).

Следствие ведут сотрудники прокуратуры. Обвинение предъявлено журналисту Катерине Борисевич, которая готовила статью о Романе Бондаренко, и доктору Артему Сорокину, который оказывал ему медицинскую помощь.

Уголовное дело об убийстве Романа Бондаренко до сих пор не возбуждено. 
 
 
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9 декабря суд Центрального района рассмотрел жалобу защитника Катерины Борисевич на заключение ее под стражу.
 
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