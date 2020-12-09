Без Меган и Гарри: яркое воссоединение королевской семьи удивило британцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стильное воссоединение семьи королевы Елизаветы II состоялось в Виндзорском замке: венценосные родственники подвели итоги года и устроили церемонию награждения.

В последние недели 2020 года монаршая семья постаралась наверстать упущенное из-за локдауна и пандемии: прошли официальные встречи, завершились онлайн-проекты, а также состоялось трехдневное турне герцогов Кембриджских на поезде. После этого королевские родственники решили собраться вместе и обсудить проделанную работу.

Подвести итоги года семья решила в Виндзорском замке, который уже успели украсить к Рождеству. На встречу Елизаветы II приехали все близкие, кроме оступившегося принца Эндрю и отрекшихся от королевских дел Меган Маркл и принца Гарри.

Все члены семьи облачились в пальто ярких цветов, чтобы вселить радость в нацию в тяжелое время. Так, Кейт Миддлтон приехала в изумрудном, Камилла Корнуолльская в фиолетовом, принцесса Анна в салатовом, а Ее Величество - в рождественском красном.

Вся семья вышла из замка и выразила благодарность волонтерам, медикам и работникам разных сфер, благодаря которым британцы выживали во время пандемии.

Напомним, что до этого в сети обсуждали путешествие герцогов Кембриджских и тот факт, что Кейт Миддлтон ночует без принца Уильяма .

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