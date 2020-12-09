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На трассе М1 фура влетела в стоящий большегруз: водитель погиб

09.12.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель фуры погиб в аварии, которая произошла в ночь на 9 декабря в Витебской области, сообщили в ГАИ.


Предварительно установлено, что 50-летний водитель фуры Scania ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 606-м километре дороги он врезался в стоящий грузовик Volvo, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с фурой Mercedes.

В результате ДТП водитель Scania от полученных травм умер на месте проишествия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла в ночь на 9 декабря в Витебской области.
 
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