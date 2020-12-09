На трассе М1 фура влетела в стоящий большегруз: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель фуры погиб в аварии, которая произошла в ночь на 9 декабря в Витебской области, сообщили в ГАИ.





Предварительно установлено, что 50-летний водитель фуры Scania ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 606-м километре дороги он врезался в стоящий грузовик Volvo, который от удара продвинулся вперед и столкнулся с фурой Mercedes.

В результате ДТП водитель Scania от полученных травм умер на месте проишествия.