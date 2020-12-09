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Фазель: «Цель IIHF - провести ЧМ-2021 в Беларуси. Не хотим быть заложниками политических игр»

09.12.2020 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в очередной раз высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси, передает ТАСС.


Рене Фазель. Фото: o.canada.com

«Мы пристально смотрим за ситуацией. Наша цель — провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр.

Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей — это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями.

Придет время принять самое последнее финальное решение - переносить турнир или нет, но наша цель — поехать в Беларусь. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации.

Мы оставили время для того, чтобы принять решение. У нас тесный контакт с латвийскими и белорусскими организаторами. Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил этого сделать. Мы пообщаемся, как только поедем в Беларусь», — сказал Фазель.

Напомним, турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее депутаты Европарламента написали письмо в ИИХФ с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска. Правительство Латвии также призвало организацию перенести турнир из Беларуси. А глава МОК рассказал, что Международная федерация хоккея начала официальную процедуру против Дмитрия Баскова.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент ИИХФ Рене Фазель высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.
 
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